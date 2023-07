Todo lo que sucede alrededor de Cristiano Ronaldo adquiere una dimensión planetaria. La estrella portuguesa es el jugador franquicia del Al-Nassr y también de la Liga Profesional Saudí. Su presencia en esa exótica competición es utilizada como reclamo para atraer a otros grandes jugadores a esas latitudes. Sin ir más lejor, este verano ha llegado al equipo de Ronaldo el croata Marcelo Brozovic, que viene de disputar la final de la Champions con el Inter de Milán.

Entre tanto, el fútbol del viejo continente se mantiene expectante mientras los saudís tratan de llenar de estrellas su competición a base de chequera. Pero lo que está claro es que el nivel del fútbol de la península arábiga todavía dista mucho del que se juega en otros lugares. Prueba de ello fue la goleada que endosó ayer el Celta de Vigo al equipo de Cristiano Ronaldo en un amistoso de pretemporada en el Algarve. Una manita. Aunque para ser justos, todos los tantos celestes llegaron cuando el astro portugués ya había abandonado el campo.

Pero en las redes sociales no se deja pasar una oportunidad como la de ayer para el escarnio. La popular cuenta de Twitter "Out of context football" expuso ante más de cuatro millones de usuarios el marcador final del encuentro. Un contundente 0-5 del Celta al Al-Nassr de Ronaldo. Una publicación que pronto se llenó de memes dedicados al astro portugués, que al final del encuentro volvió a ensalzar el fútbol saudí por encima del estadounidense, a donde han ido Leo Messi y Sergio Busquets: “La liga saudí es mejor que la MLS. Estoy 100% seguro de que no volveré a ningún club europeo. Abrí el camino a la liga saudí... y ahora todos los jugadores vienen aquí".

Benítez se estrena con goleada

Rafa Benítez se estrenó con una goleada en un duelo igualado en el primer tiempo, que el conjunto celeste resolvió con enorme autoridad tras forzar Swedberg la expulsión con roja directa de Amri al inicio de la segunda parte. El choque, pese a la falta de rodaje, la carencia de fichajes y la ventaja sobrevenida, dejó algunas pistas de la idea que el técnico madrileño se propone implementar en el equipo celeste, que transmitió buenas sensaciones, especialmente por el apreciable protagonismo de los jóvenes, que no desaprovecharon la oportunidad que les brindó la superioridad numérica para reivindicarse a los ojos del técnico.