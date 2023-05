Iago Aspas, instantes después de que el árbitro pitase el final del partido en Cádiz, lanzó un duro reproche tanto a la política deportiva del Celta esta temporada como al planteamiento hecho por Carlos Carvalhal en el encuentro de ayer en Cádiz. Primero cargó contra la forma de jugar en el Nuevo Mirandilla: No hemos hecho las cosas bien. En la primera parte no hemos estado nada bien, hemos defendido muy bajo, no hemos tenido el balón ni para hacerle una contra. Cuando tiras cuarenta y cinco minutos...luego cuando nos dimos cuenta ya íbamos perdiendo 1-0, ellos se manejan bien defendiendo bajo y casi no hemos tenido ninguna ocasión clara”.

Pero la declaración más contundente la hizo en relación a la política deportiva del club en esta temporada. Ya en anteriores ocasiones se había manifestado en términos parecidos pero ayer fue si cabe más contundente: “Nos falta calidad, ya lo dije en agosto, lo dije luego en enero y no se subsanó. Ahora estamos al borde del descenso y hay que ganar en la última jornada para salvarse”. El Celta coquetea con la tragedia Renqueante después de jugar la última media hora con sus problemas crónicas en la espalda, Iago Aspas explicó que “llevo tres semanas muy muy jodido, pero hay que echar una mano al equipo. Son momentos difíciles, ahora toca descansar y recuperarme con los fisios para jugar el próximo fin de semana. Jugaré aunque sea en silla de ruedas como el otro día. Hay que ganar, tenemos para hacerlo delante de nuestra gente. Ahora mismo estamos fuera del descenso y hay que empezar a ser positivos desde ya”. En este sentido el capitán habló de la necesidad de “pasar página de esta dura derrota, porque es dura no nos tenemos que engañar. Aidoo sufre una lesión en los isquiotibiales de su pierna izquierda Mañana será otro día y a pensar en el siguiente partido”. Aspas recordó que la situación es tristemente familiar para el Celta: “Ya nos pasó hace unos años, dos temporadas seguidas. La última, la del COVID, jugándonos en casa del Espanyol. Un sufrimiento pero tenemos que jugarlo delante de nuestra casa contra el Barcelona que es el campeon. No se juega nada, es el honor...”