Javier Aguirre visitará Balaídos con el quinto equipo diferente con el que se ha enfrentado al Celta a lo largo de sus distintas etapas como entrenador de LaLiga (Osasuna, Atlético de Madrid, Espanyol, Leganés y Mallorca). El veterano técnico mexicano espera que su equipo no pase apuros en la recta final del campeonato y conviene que esta noche necesitan “intensidad” con la pelota para ganar a un Celta muy versátil con el balón.

Aguirre expresó ayer, en la previa de la visita al estadio de Balaídos para enfrentarse al Celta, su “optimismo” sobre las opciones que tiene el Mallorca para mantenerse en Primera División por segunda temporada consecutiva.

“Siento al equipo vivo y eso me da confianza. Debemos estar muy concentrados (en Vigo) y no tener esos momentos de duda que tuvimos ante el Valladolid y en los que encajamos tres goles”, apuntó Aguirre ayer durante la conferencia de prensa.

El Mallorca rompió con el empate (3-3) en el estadio José Zorrilla una racha de seis partidos consecutivos sin puntuar como visitante; esta noche le espera un Celta al alza en el partido que cierra la jornada 29 del campeonato.

“Entramos en una fase de mucha presión, que en el Mallorca es permanente, y quien no sepa manejarla no sirve para esto. Tendremos ese plus de saber el resultado de los rivales, pero no especularemos e intentaremos ir a ganar”, precisó el ‘Vasco’.

Con respecto al Celta, el entrenador mallorquinista explicó que “llevan muchos partidos sin perder y las últimas jornadas lo han hecho muy bien. No será fácil porque es un rival que hace muchas cosas con la pelota. Tienen gente muy ofensiva, de buen pie. Gabri Veiga lleva nueve goles. Son números impresionantes. Iago Aspas se mantiene en su línea: suma 12 goles y ha sido el mejor goleador español en los últimos cuatro campeonatos. Y Seferovic es un buen fichaje”, dijo.

“Tienen un equipo bastante completo y hay que estar muy atentos, no ser tan laxos como el partido ante el Valladolid, donde regalamos centros y distancia, hay que ser más agresivos e intensos con la pelota”, remarcó el técnico mallorquinista, quién confirmó las bajas y altas de jugadores para el desplazamiento a tierras gallegas.

No viajarán a Vigo jugadores como José Copete y Jaume Costa, sancionados, ni tampoco Ludwig Augustinsson, Matija Nastasic y Dani Rodríguez; regresan al equipo Giovanni González e Idrissu Baba.

Aguirre también se refirió a la ventaja de siete puntos que tiene su equipo para afrontar el tramo final de LaLiga con respecto a los puestos de descenso.

“Estamos preparados”, enfatizó. “El año pasado cuando llegué (en marzo de 2022) el equipo no estaba en el mejor momento anímico, pero ahora no. Es cierto que nos han golpeado las sanciones y las lesiones, pero veo a mis jugadores fuertes, animados. La cota de puntos en esta fase no es la mejor, pero los futbolistas no paran de luchar y de pelear y eso me anima a mí a pensar que estamos vivos”, valoró el mexicano Javier Aguirre.