El Celta no ha perdido su fe en Rubén Blanco. Sigue creyendo desde hace más de una década que la portería de Balaídos le pertenecerá algún día. Cierto que a estas alturas ya debía haberse asentado de forma indiscutible en la posición. Lesiones e inconsistencias lo han impedido. Es posible que el proceso incluya ahora su cesión a otro equipo. Si se concreta, lo que en Príncipe no tienen claro, será pensando en su retorno en 2023, con el vínculo contractual ampliado hasta 2027.

La ampliación anunciada ayer resulta significativa en su duración. Rubén Blanco encaraba su última temporada de contrato. Ninguna discusión sobre una posible cesión hubiera fructificado sin extenderlo. Nada obligaba, en cambio, a añadir cuatro años más a la asociación. La directiva céltica y el mosense acuerdan igual que si se fuese a quedar a las órdenes de Coudet. Y es en realidad una opción que no se ha descartado. Luis Campos busca un portero de jerarquía, con experiencia en España o en competiciones de fuste, que ostente la titularidad. Sigue a debate quién será su alternativa: Blanco o Iván Villar.

En las declaraciones remitidas por el departamento de prensa del Celta tras la firma de la renovación, Blanco habla de continuidad. Aunque difícilmente, en tales circunstancias protocolarias, habría confesado abiertamente que prefiere una cesión. “Estoy muy contento. Esta es mi casa, me siento muy cómodo, hoy es un día muy feliz para mi”, cuentan que afirmó. “Son ya nueve años en el primer equipo y siempre lo he dicho; mientras el club no me diga lo contrario estaré encantado de estar aquí. Es un orgullo para cualquier niño llegar al primer equipo”. Menciona el centenario como una de las razones para aferrarse al equipo de su vida: “Vienen años muy bonitos para el club y también para la ciudad. Creo que tenemos que afrontarlos con ilusión y optimismo”.

La portería, que fue durante tantas temporadas la demarcación más estable, entró desde agosto de 2021 en una fase de reconceptualización que no ha concluido. Con el debut como titular de Dituro se ponía fin a 3.000 días de imperio canterano bajo palos. En total, 353 partidos con la firma de Sergio (157), Blanco (140), Yoel (35), Iván Villar (28) y Néstor (1).

Blanco apenas ha podido aumentar su cuenta con dos partidos de Copa. Sus cifras deberían ser muy superiores a estas alturas. El héroe de 16 años en la permanencia del 4% debía estar compitiendo con Mallo en la caza a Manolo. Catorce lesiones lo han impedido. Sabe que el camino se ha empinado. Pero que la portería céltica le sigue esperando al final de la cuesta.