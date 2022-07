Rubén Blanco y el Celta prolongan su relación hasta junio de 2027 después del acuerdo firmado este miércoles entre ambas partes. El portero de Mos finalizaba contrato en 2023 y después de una negociación que se ha intensificado en las últimas semanas, el club y los agentes del meta cerraron un trato para extender su relación por cuatro temporadas más.

Con este acuerdo se dibuja un nuevo panorama para Rubén, que ha perdido protagonismo en los últimos años y que ahora tiene que definir sus siguientes pasos. El club estaba abierto a la posibilidad de una cesión donde pudiese disfrutar de los minutos que le han faltado en Vigo la pasada temporada. Con el Celta buscando un nuevo portero, el panorama no es sencillo para Rubén que vería con buenos ojos una salida donde encontrar la confianza que le ha faltado en los últimos meses. El equipo vigués ponía la condición de cerrar antes el acuerdo para prolongar su contrato y ahora que se ha llegado se abre un nuevo escenario.

“Estoy muy contento. Esta es mi casa, me siento muy cómodo, hoy es un día muy feliz para mi”, comentó Rubén, quien destacó que “son ya 9 años en el primer equipo y siempre lo he dicho, mientras el club no me diga lo contrario estaré encantado de estar aquí. Es un orgullo para cualquier niño llegar al primer equipo”.

Sobre la proximidad del centenario y vivirlo como celeste, el canterano indicó que “vienen años muy bonitos para el club y también para la ciudad y creo que tenemos que afrontarlos con ilusión y optimismo”.