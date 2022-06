El Celta, reticente a la cesión de Rubén

Rubén Blanco ha pedido al Celta salir cedido en busca de minutos. El club vigués vuelve a buscar portero en el mercado estival y el canterano no quiere pasarse otra temporada en el banquillo, pues sospecha que no va ser la primera opción de Coudet para la portería el próximo curso. La intención del el guardameta es firme, pero el Celta no lo tiene claro y prefiere que Rubén se quede en Vigo para disputar la titularidad al portero que sustituya a Matías Dituro. La opción de que Rubén salga cedido e Iván Villar sea el segundo portero no está sobre la mesa debido a la falta de protagonismo que el portero cangués ha tenido la pasada temporada en Segunda División con el Leganés.

La temporada más amarga de Rubén Las reticencias del Celta tienen que ver con la amplia remodelación del plantel que la entidad que preside Carlos Mouriño. El club comprende que Rubén quiera tener minutos después de haberse pasado la pasada temporada en el banquillo, pero también es consciente de que su salida a préstamo le obligaría a incorporar este verano a dos guardametas, algo que inicialmente no entra en sus planes, ya que considera al mosense, de años, capacitado para competir por la titularidad con el portero que se fiche. Lo avalan los 121 partidos que el canterano contabiliza en Primera División. En la Calle del Príncipe se le considera un portero ya hecho y con proyección, a pesar de que su progresión se ha visto frenada por la falta de continuidad. Queda además por resolver la cuestión contractual. El mosense concluye contrato en junio del próximo año y cualquier cesión estaría supeditada a la renovación de su vínculo con el club. Para Rubén Blanco la suplencia con el Celta ha sido una experiencia casi nueva. No vivía algo similar desde la campaña 2014-15, la primera con ficha en el primer equipo, cuando Eduardo Berizzo optó Sergio Álvarez como su portero titular. Desde entonces y hasta la pasada temporada, el canterano ha sido la primera opción para la portería de los diferentes técnicos que han pasado por el banquillo celeste. Las lesiones más que la competencia han sido el factor que ha impedido a Rubén tener continuidad en los últimos años. El dato es concluyente: en ninguna de las ocho temporadas que lleva en el primer equipo ha logrado disputar más de 25 partidos de forma consecutiva. Su situación cambió el pasado curso. Eduardo Coudet quería un portero de distintas características y la propensión de Rubén a lesionarse y la necesidad de elevar la competencia en el puesto tras la retirada de Sergio Álvarez llevó al Celta a conceder al Chacho lo que unos años antes había negado a Eduardo Berizzo. El preparador argentino recomendó a Matías Dituro, que llegó cedido con opción de compra, y fue el elegido para defender el portal celeste en LaLiga. Rubén tuvo que conformarse con ser el portero de la Copa, con el inconveniente de que el equipo tuvo muy poco recorrido en el torneo al caer eliminado en dieciseisavos de final a manos del modesto Atlético Baleares. Y el cancerbero mosense no llegó a disputar más que las dos primeras rondas coperas ante el CD Ebro y el Andorra. Frente a los mallorquines causó baja por haber sido contacto estrecho de una persona con COVID-19. Dituro jugó aquel partido y todos los demás de Liga, que disputó además completos. Rubén no quiere que tal situación vuelva a repetirse y busca un club que le ofrezca jugar la próxima temporada, pero el Celta no se muestra partidario de facilitar su salida. Aidoo deja la selección lesionado; Tapia, a la repesca La pasada temporada es ya historia para Joseph Aidoo, quien hasta ayer estaba concentrado con la selección de Ghana para participar en la Copa Kirin. El combinado ghanés informó que el futbolistas causará baja para los dos próximos compromisos de este torneo, frente a Madagascar y la República Centroafricana debido al esguince de tobillo que sufrió hace unos días en un entrenamiento. El zaguero céltico disfruta de unas merecidas vacaciones después de completar su mejor temporada en LaLiga con el Celta. El club no ha confirmado si el zaguero debe reincorporarse a los entrenamientos el próximo 4 de julio para iniciar la pretemporada con el resto de sus compañeros o si disfrutará de algunos días más de descanso por haber comenzado más tarde sus vacaciones. Si Aidoo deja la Copa Kirin debido a una lesión, Renato Tapia se pone a disposición del Ricardo Gareca, el seleccionador mexicano tras superar otra. El centrocampista celeste esta disponible para el decisivo duelo de repesca que el combinado inca disputará el próximo lunes en Catar frente a Australia con una plaza en juego para el Mundial. Tapia se incorporó a la concentración de Perú con una lesión muscular de escasa importancia y ha apurado su recuperación para estar disponible para la cita más importante que tiene que afrontar su selección. Juárez quiere repatriar a Araújo, afirman en México Néstor Araújo no ha perdido predicamento en su país. Juárez piensa de hecho en repatriarlo, de acuerdo con el Diario Récord, que informaba ayer del interés de los Bravos por hacerse con los servicios del defensa central internacional del Celta. Según esta información, Juárez está decidido a “tirar la casa por la ventana” para “armar un equipo protagonista” en la Liga MX y piensa en Araújo como uno de sus fichajes estrella. Record afirma que Juárez ya se ha puesto en contacto con el Celta para sondear el fichaje de Araújo, cuyo contrato con el conjunto celeste expira en junio del próximo año. Araújo no es uno de los jugadores que el Celta contaba con vender este verano. El Araújo está en el mercado, como prácticamente toda la plantilla, pero el club no esperaba obtener por el zaguero una oferta lo suficientemente importante. El futbolista, por otra parte, ya ha recibido anteriormente propuestas para regresar a México, pero las ha declinado. Su prioridad es seguir en LaLiga y ha señalado en más de una ocasión que le gustaría renovar con el Celta. El zaguero se encuentra actualmente de vacaciones después de que el seleccionador Mexicano, Gerardo Martino, lo liberase de disputar los dos partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Jamaica y Surinam para los que sí ha sido convocado el también céltico Orbelín Pineda.