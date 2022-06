Denis presionará para irse libre

Denis Suárez no va a dar facilidades al Celta para venderlo. El centrocampista salcedense sostendrá el pulso a Carlos Mouriño y está dispuesto a cumplir el año de contrato que le resta (tiene otro opcional) y a obligar al presidente a cumplir su amenaza de enviarlo a la grada, si el club no le concede la carta de libertad. Salvo un improbable giro de los acontecimientos, el futbolista se presentará a comienzos a comienzos del próximo mes de julio en la ciudad deportiva para iniciar la pretemporada a las órdenes de Eduardo Coudet.

El conflicto entre Denis y el presidente Mouriño que el Celta arrastra desde el pasado verano por el caso Bugarín amenaza con perpetuarse y puede afectar de forma significativa a la planificación de la nueva temporada, en la que el club tiene programados una decena de fichajes. El Celta sabe, tras obligar al jugador a elegir entre el exilio o la grada, que no iba a obtener un gran rendimiento económico por el salcedense, pero contaba con liberar su salario, el segundo más alto de la plantilla, para cuadrar los números. Las cuentas no salen al club con el canterano en la ecuación y Denis intentará aprovechar esta circunstancia para conseguir el mejor contrato posible en su nuevo destino.

El pulso está servido y anuncia un largo y tórrido verano. No se espera una solución rápida a un conflicto que, de llevarse al límite, solo tendría perjudicados.

Pero no se vislumbra una solución a corto plazo. El presidente ha trazado una línea roja que el Denis no va a cumplir porque supondría romper con la agencia de representación que ha llevado su carrera desde niño y de la que es en parte propietario.

El jugador ha asumido su marcha, pero quiere irse imponiendo sus propias condiciones

El jugador ha asumido su marcha, pero quiere irse imponiendo sus propias condiciones. Sabe que el club necesita darle salida por una cuestión económica, pero también es consciente de que Mouriño ha tomado una medida sumamente impopular y que cumplir la amenaza de enviarlo a la grada supondría no solo un evidente perjuicio económico para la entidad, sino un enorme desgaste para el Celta desde el punto de vista deportivo y social.

Cabe subrayar que el técnico, Eduardo Coudet, ha aceptado de mala gana la marcha de Denis y que la afición celeste se ha pronunciado de forma abrumadoramente mayoritaria a favor del futbolista con cánticos en contra del presidente que podrían perpetuarse el próximo curso si ambas partes no alcanzan este verano un acuerdo para la rescisión del contrato.

A Denis no le van a faltar pretendientes. La gran campaña firmada esta última temporada con el Celta no ha pasado inadvertida y el salcedense está en el punto de mira de importantes equipos de LaLiga y el extranjero. Al jugador se le ha relacionado recientemente con el Betis, el Villarreal, el Lazio y la Fiorentina, aunque en la Calle del Príncipe afirman que no ha llegado un sola oferta por él.

Fontán y Carreira saldrán cedidos

El Celta ha tomado una decisión sobre el futuro de los canteranos Sergio Carreira y José Fontán. Ambos saldrán cedidos este verano a un equipo de Segunda División que pueda garantizarles los minutos que necesitan para mantener su progresión. La experiencia del Carreira en el Mirandés ha sido satisfactoria. El catoirense ha sumado con el conjunto burgalés muchos minutos que no habría podido tener en el Celta, donde Hugo Mallo y Kevin Vázquez le cierran el paso. Coudet volverá apostar por el marinense y el nigranés el próximo curso para el lateral derecho, con lo que Carreira volverá a salir cedido, de nuevo sin opción de compra. Pero el Celta quiere dar un paso más y le busca al catoirense un equipo de la categoría de plata con aspiraciones de ascenso. La buena campaña firmada por el céltico con el Mirandés ha incrementado su cotización y favorece la pretensión del club de encontrarle un equipo con aspiraciones. José Fontán también saldrá a préstamo. El lateral arousano ya intentó salir cedido en el pasado mercado de enero, pero Coudet vetó su salida al carecer de recambio para Javi Galán y negarle el club la posibilidad de fichar un lateral izquierdo. Pero el Celta se reforzará en defensa este verano y ello va a permitir a Fontán salir a un equipo de Segunda en el que pueda seguir creciendo.