Sergio Carreira es el único de los jugadores cedidos por el Celta la pasada temporada a quien ha sentado bien el préstamo. El lateral catoirense ha concluido el curso con un notable protagonismo en Segunda División con el Mirandés que ha supuesto un gran avance en su todavía incipiente carrera futbolística.

Finalizado el periodo de cesión, el futbolista de Catoira tiene previsto reunirse en breve con el club para discutir su futuro. La sensación generalizada es que Carreira volverá a salir cedido la próxima temporada. Con Hugo Mallo y Kevin Vázquez cerrándole el paso del lateral derecho, la cesión se presenta como la mejor alternativa para que el chico, de 21 años, disponga de los minutos que necesita para no ver frenada su progresión.

Tanto el club, que piensa en Carreira como su lateral derecho de futuro, como el jugador parecen estar de acuerdo en ello y solo resta buscarle un nuevo destino, probablemente en Segunda División, sin descartar la opción de un club de Primera, si se diese la posibilidad.

Por otra parte, la jornada de ayer fue pródiga en despedidas de jugadores del Celta B, que sufrirá una profunda remodelación la próxima temporada. El centrocampista Álex Carbonell y extremo Cedric Teguía se despidieron ayer en las redes sociales de la afición celeste.“Solo tengo palabras de agradecimiento hacia todos vosotros. Habéis hecho que esta temporada en Vigo haya sido una experiencia espectacular, en lo personal y en lo deportivo”, escribió Carbonell. “Este equipo me ha ayudado a crecer y mejorar. Me llevo recuerdos y experiencias que no cambiaría por nada. Gracias, gracias, gracias. Imos Celta”, apuntó Cedric.