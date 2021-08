El presidente del Celta, Carlos Mouriño, fue muy duro con Denis Suárez a raíz de la polémica generada por la salida de Bryan Bugarín y que llevó al club a romper con su agencia de representación. "Le dijimos que lo mejor es que trajese una oferta y se fuese", llegó a asegurar esta mañana en rueda de prensa.

"Cuando ha afectado a sus intereses particulares, se ha puesto en contra del club"

Mouriño, en el repaso a los asuntos de actualidad antes del comienzo de Liga, separó la situación de Iago Aspas de la de Denis, con quien fue especialmente contundente al asegurar que se había posicionado en contra del club: “Con Iago lo hemos hablado y está todo perfectamente clarificado. Con Denis, no. Como club le agradecemos mucho el esfuerzo que hizo por venir al Celta, siempre estuvo del lado del club. Pero en este caso cuando ha afectado a sus intereses particulares, se ha puesto en contra del club. Es una pena".

El presidente, además añadió: "Siempre lo vimos como una gran figura. En nuestra proyección a futuro, lo veríamos como esa figura que recogiese el estandarte de Aspas y Mallo después. Desgraciadamente tomó una postura contraria al club. Por mucho que lo queramos, hemos puesto unas condiciones y no las vamos a modificar", prosiguió.

"Si Denis sigue con ese representante, no vamos a negociar"

"Denis tiene dos problemas: que se imponga su parte comercial, de empresario, al Celta y no rinda, que ya sería problema del entrenador, o que haga un temporadón extraordinario como Rafinha y consiga un contratón. Es lo que le aconsejaría. Si Denis sigue con ese representante, no vamos a negociar", abundó el máximo mandatario celeste, a la vez que avisó al de Salceda: "Sabéis que si un jugador en último año de contrato no renueva, no juega en el Celta. El futuro de Denis está en Denis, no está en el Celta. Él decidirá qué quiere hacer dentro del Celta. Le dijimos que lo mejor es que trajese una oferta y se fuese. Si no es esta temporada será la siguiente, pero tiene que buscar una solución si no cambia”.

En este sentido, el presidente recordó que acaba contrato en 2023 e insistió en que “nosotros no le vamos a dar a ganar un duro a ese representante al que hemos vetado”. Mouriño insistió en que había mantenido conversaciones con Denis y con Iago (ambos en la misma agencia) y que el tono de ambas charlas había sido completamente diferente: “Iago quiere seguir siendo el estandarte de este equipo”.