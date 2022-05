Eduardo, el Chacho, Coudet no da por amortizada la temporada del Celta, aunque al equipo vigués no le quede ya otro estímulo que dignificar la temporada con la mejor clasificación posible. El entrenador celeste admite la dificultad de ganar en un escenario y a un rival históricamente tan complicado como el Camp Nou, pero afronta el partido contra el Barcelona con el objetivo de conseguir una victoria que impulse a su equipo en el tramo final del campeonato.

“Vamos al Camo Nou con la intención de mostrar nuestro mejor fútbol”, ha destacado en rueda de prensa telemática Coudet. “Es un objetivo importante tratar de terminar de la mejor manera, lo más arriba en la clasificación y con el mayor número de puntos posible. Apuntamos a eso”, ha añadido el preparador argentino, que ha restado importancia a la posibilidad de convertirse en el primer entrenador del Celta que repite victoria en el coliseo azulgrana. “No busco logros personales, ni mucho menos. Como grupo tratamos de sostener una idea e intentamos hacerlo de la mejor manera en cada partido de los que quedan y prepararlo para ganar. No conocemos otra”, ha asegurado.

La vuelta de Ansu Fati, que ya reapareció el sábado frente al Betis, no preocupa especialmente al Chacho, que destaca la gran calidad del adversario y el buen trabajo de Xavi Hernández desde que hizo cargo del equipo en noviembre, justamente después de jugar contra el Celta en Balaídos. “Vamos a jugar ante un rival que, partiendo de su entrenador, tiene una idea muy clara y ha ganado muchos puntos desde que ha llegado. Hablar desde el lado particular de sus jugadores no terminaríamos, porque tienen de lo mejor en todas las posiciones”, ha observado. “Va a ser muy duro, ha asumido. Y ha explicado: “Históricamente es muy difícil ganar allí, nos ha tocado el año pasado y vamos a intentarlo nuevamente, Pero es un rival top y va a ser un partido muy difícil”.

Eduardo Coudet confía en que el equipo ayude a Iago Aspas a ganar su cuarto Trofeo Zarra en los tres partidos que restan por jugarse, aunque ha insistido en que la prioridad es que el Celta sume de tres. “Intentamos ayudar a que Iago tenga situaciones y es algo que el equipo viene logrando, genera situaciones para que él pueda convertir. Más allá de eso no veo qué podemos hacer. Ojalá haga el gol Iago, pero si no lo hace él, que lo haga otro y podamos ganar”, ha subrayado.

El entrenador del Celta ha admitido que no es capaz de predecir qué tipo de partido le espera al Celta, pero sospecha que el Barça va a generarle no pocos problemas. “A veces planificas un partido contra estos equipos que no te lo permiten. Vana a tener el balón e intentaremos por momentos tenerlo nosotros. Ahora hay otro entrenador, otros jugadores y vamos a ver cómo nos adaptamos al partido, pero nos enfrentamos a un rival de mucha jerarquía que en muchos momentos nos va a meter en dificultades”, ha señalado.

Coudet ha confirmado, por otra parte, las bajas de Nolito y Carlos Domínguez para el encuentro. El atacante sanluqueño sufre una pequeña rotura de fibras, pero el técnico no ha descartado que esté disponible para el último partido de la temporada, contra el Valencia, mientras que el central canterano está aquejado de un leve esquince que no debería mantenerle apartado de los terrenos de juego más que unos pocos días.

El técnico, por último, ha anunciado que no planea rotaciones en los tres partidos que quedan. “Intento poner en cada partido a los que pienso que mejor están y eso no va a cambiar de acá a que termine el torneo”, ha zanjado al ser preguntado sobre si planeaba dar minutos a sus hombres menos habituales una vez que el Celta ha certificado la permanencia.