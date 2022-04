Brais Méndez, centrocampista del Celta, ha afirmado este miércoles, después de perder 0-2 frente al Getafe, que él y sus compañeros tienen que ser "autocríticos" y reconoció que el conjunto gallego no hizo "un buen partido".

"Después de un gran resultado en Bilbao, nos cuesta. No somos capaces de encadenar dos partidos y tenemos que trabajar lo que queda para sacar el mayor número de puntos posible porque el objetivo no está cumplido del todo", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

"Empezamos bien, los primeros diez minutos estuvimos intensos, creamos ocasiones, circulando muy rápido. Es cierto que después entramos en el ritmo bajo que les convenía y ahí nos cuesta más. Es una línea de cinco que es complicado entrar. Pero no es excusa. Sabíamos que iban a jugar a eso, que teníamos que circular el balón de un lado a otro. Nos ha costado y no hemos podido", culminó.