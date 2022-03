Eduardo, el Chacho, Coudet prevé “un partido dificilísimo” ante el Betis de Manuel Pellegrini que, pese a las numerosas bajas que presenta, va a exigir al Celta su mejor versión futbolística para alzarse con los tres puntos. “Vamos a tratar de hacer un gran juego porque tenemos que hacer un gran juego para quedarnos con la victoria”, ha señalado el preparador celeste en la rueda de prensa previa al encuentro.

El técnico argentino ha destacado la calidad y amplitud de la plantilla del Betis y no cree que le vaya a pasar factura su reciente eliminación de la Europa League a manos del Eintracht de Frankfurt ni las ocho bajas, incluida la de su estrella Nabil Fekir, que presentan los verdiblancos. "[Pellegrini] Viene modificando cinco o seis jugadores y el equipo no se viene resintiendo. En el último juego ha tenido la mala suerte de perder casi en la última jugada. Venía jugando tres competiciones y es muy meritorio. No creo que afecte mucho a la estructura porque viene compitiendo en gran forma a lo largo del tiempo. Nos preparamos para un partido muy duro”, ha asumido.

El entrenador del Celta piensa partido a partrido, pero ha expresado su confianza en que su equipo haga un buen papel en los diez encuentros que restan para la conclusión de la temporada. “El objetivo es prepararnos para ganar mañana. Ojalá lo podamos hacer. Lo primero que quiero es pasar de los 40 puntos para generar esa tranquilidad y cumplir el primer objetivo”, ha explicado. Y ha precisado: “Eso no quiere decir que no vamos a ir a por más. Es el final de un torneo donde le vamos a dar la importancia que se merece y cada partido va a ser el objetivo inmediato”.

El Chacho Coudet no ha regateado elogios hacia el que considera su padre futbolístico. "Para mí es un referente, un tipo con el que cada vez que hablas aprendes algo. Es un tipo que convence a su plantel de la importancia que tienen todos y, cuando lo hace, no se resiente”, ha explicado Coudet, que ha reconocido que “ el del Betis es el partido que me gustaría evitar”.

El técnico argentino se ha referido en su comparecencia al proyecto que el Celta ya planea para el próximo curso, según lo proyectado en mayo pasado cuando Coudet renovó. “Me dijeron que iban a hacer un proyecto a largo plazo. Este año es de economía de guerra, pero a partir del año que viene el club quería dar ese salto apoyado también desde el lado económico Ojalá esa proyección siga los carriles pautados desde la parte deportiva, creo que sí”, ha comentado.

Coudet ha desvelado que ya ha comenzado a hablar con Antonio Chaves, el director general, de la planificación de la próxima temporada, aunque todavía no ha tenido la oportunidad de conversar con Luis Campos, el asesor extern, que sustituirá a Felipe Miñambres para dirigir las contrataciones del primer equipo. “No he tenido contacto con él. Estoy al tanto de lo que ustedes saben, espero que se defina. Tendrá que confirmarse en los próximos días, pero de momento no he tenido contacto con él ni con la gente que va a venir a trabajar y colaborar”, ha señalado. “El jueves estuve reunido con Antonio y ya empezamos a hablar de todo lo que vendrá. No solo de este tema, sino de organizar las pretemporada y empezar a darle forma a todo, como hacemos habitualmente con un tiempo previo”, ha agregado, precisando que aún es pronto para hablar de fichajes. “Todo lo que pueda llegar del mercado es sobre la hora porque las situaciones de jugadores se definen sobre la hora. Tenemos diez partidos por delante. Cinco minutos pueden cambiar la historia del fútbol, imagínate los diez partidos que restan", ha dicho.