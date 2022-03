La obligación de echar el resto

El Celta afronta las últimas diez jornadas de Liga en tierra baldía. Al grupo de Eduardo Coudet le bastará con un triunfo para garantizarse la permanencia, su objetivo principal, con muchas jornadas de antelación, pero tiene remotas opciones de competir por un puesto en Europa, una posibilidad en la que tanto el técnico como los futbolistas ambicionaban, y que ahora mismo, con 11 puntos de desventaja con respecto a la sexta plaza, parece fuera de su alcance.

¿Con qué talante debe abordar el equipo celeste el tramo final del campeonato? ¿Debe Coudet priorizar la clasificación o es un buen momento para dar protagonismo a futbolistas que han tenido menos minutos o dar oportunidades a la cantera? Destacados exfutbolistas del conjunto celeste coinciden en que el objetivo tiene que ser agotar las posibilidades de clasificación europea mientras existan posibilidades matemáticas o al menos intentar mejorar los 53 puntos conseguidos el pasado curso. La opinión es unánime: el Celta debe echar el resto en cada partido sin ver más allá del siguiente.

“Todavía hay alguna opción, aunque sea remota, y hay que tratar de agotarla. Hay que jugar para ganar. Hay que afrontar los partidos con la idea de ganar y de acabar LaLiga lo mejor posible”, opina el exinternacional céltico Jorge Otero, que considera que Eduardo Coudet sabe bien lo que hace. “La gestión de la plantilla es cosa del Chacho y la segunda unidad tampoco está aportando mucho. Está bien que sumen minutos los menos habituales y que se le dé oportunidades a la gente de la cantera, pero hay que ver también si se lo merecen. Los minutos hay que ganárselos”, sostiene Otero. “Cuando tienes un entrenador como el Chacho, que has renovado con un contrato largo, todo lo que no sea eso sería un error. El entrenador tiene que ser quien decida quiénes, cuándo y cómo”, precisa el mundialista céltico.

No menos contundente se muestra el también exinternacional Miguel Pérez Cuesta, Michu, actual director deportivo del Burgos. “Hay que agotar las posibilidades. Cuando más arriba el equipo, mejor, el reparto televisivo es mayor y cuanto más cerca te quedes de Europa, menos tienes que mejorar la temporada que viene”, argumenta el asturiano, que se muestra partidario de echar el resto hasta que las matemáticas contradigan al Celta: “Hay futbolistas que tienen que seguir dando su mejor versión. Europa está complicado, pero hasta que las matemáticas digan lo contrario, hay que pelearlo. No se puede descartar que pilles una buena racha y llegues a las tres o cuatro últimas jornadas con opciones. Está lejos, pero eso no se puede obviar”.

A la hora de gestionar los recursos, Michu considera que Coudet debe priorizar la competitividad sobre cualquier otro aspecto. “Es un tema interno. El míster tiene sus hombres de confianza y no se mueve mucho de ellos. Quizás es un mensaje para la dirección deportiva de cara a la temporada que viene. Si el club es capaz de darle más herramientas para el próximo año, mejor para él”, razona.

En cuanto a la utilización de los jóvenes de la cantera en el primer equipo, Michu cree que hay otros factores a considerar. “El filial también está peleando por ascender a Segunda A y tampoco es el momento para cambiar mucho las cosas porque tienen que asegurar el play-off y por qué no podemos ver el próximo año un Celta B en Segunda División A”, apunta.

El exfutbolista ovetense destaca igualmente la necesidad de que el equipo se rearme partido a partido: “El Celta no puede mirar más allá del fin de semana e intentar sacar sus partidos adelante. Evidentemente todo es mejorable, pero está haciendo una buena campaña”.

Jonathan Aspas comparte este razonamiento. “Pensar más allá del siguiente partido es tirarse de la moto”, subraya. “Lo principal es asegurarse la permanencia, que estos últimos años ha costado mucho, y creo que después tienen que plantearse las cosas partido a partido, empezando por el de este domingo contra el Betis. Lo primero es ir semana a semana y luego ver, si le da, para luchar por Europa, que va a ser muy difícil”, detalla.

En opinión del mayor de los hermanos Aspas, Coudet tiene que ser soberano y priorizar el factor competitivo. “Lo principal es ganar el domingo y luego ya se verá. Que luego quieren apostar por dar oportunidades a unos u a otros, pues es cosa del entrenador y del club. Hay que ver por quién apostar y luego ver si le gusta al entrenador, que al final es el que tiene la última palabra”, puntualiza el excentrocampista moañés.

Argimiro Pérez, más conocido por los celestes como Pichi Lucas destaca la importancia en no dejarse llevar cuando se consiga el objetivo de la permanencia. “Es importante, sobre todo, que el equipo dé buena imagen. Que la gente siga creyendo en esta plantilla y en este equipo. Cuando bajas los brazos, da una sensación de abandono que no se puede permitir. Mientras haya vida tienes que seguir compitiendo”, recalca el exdelantero.“ Estoy convencido de que el Celta no va a bajar los brazos y se va a centrar en conseguir una buena clasificación. Es importante, aunque suene a tópico, ir partido a partido a ver hasta dónde llegamos y sobre todo por las sensaciones que vas a dejar a final de temporada. No es lo mismo dejar una buena sensación a dar la impresión de que te has dejado ir”, insiste Pichi Lucas.

Juan Fernández, leyenda celeste de los sesenta, concuerda: “El Celta no puede tirar la Liga, aunque gane un partido y esté salvado. El Celta tiene que intentar quedar séptimo mejor que décimo, no puede dedicarse a pasar el rato. Claro que se le pueden dar oportunidades a los chavales, pero lo prioritario tiene que quedar lo más arriba posible en la competición”, defiende.

No muy distinto opina Manolo Rodríguez Santiago, el Gran Capitán del Celta: “El equipo lo ha hecho bien. El objetivo principal casi está cumplido y ahora hay que intentar quedar lo más arriba posible, aunque en estos partidos que quedan por jugarse me gustaría que metiese a algún jugador de la cantera”.