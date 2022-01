El Getafe presentó ayer a Okay Yokuslu como su nuevo refuerzo para el tramo final de temporada. El conjunto madrileño y el Celta pactaron una cesión de seis meses que se convertirá en un traspaso si los del Coliseum alcanzan la permanencia. Será entonces cuando desembolsen alrededor de tres millones de euros.

Okay, que conoció ayer a los que serán sus nuevos compañeros, aseguró ante los medios de comunicación llegar en plena forma y confirmó que puede jugar tanto de central como de centrocampista. “Me da igual el puesto. Me gusta jugar en las dos posiciones porque lo más importante es dar lo máximo y ayudar al equipo”, señaló el internacional otomano.

El ya exjugador del Celta comentó que la negociación fue “bastante fácil para los dos lados porque sabíamos que el Getafe era una opción muy buena para mí” y desveló las primeras palabras que ha tenido con su nuevo entrenador, Quique Sánchez Flores. “El míster me ha dicho que tiene confianza en mí. Es un fichaje para este año y también para el futuro así que voy a intentar dar mi máximo para intentar ayudar al equipo” , indicó Okay, que reconoció no haber hablado sobre qué rol tendrá en el equipo madrileño.

El director deportivo del Getafe, Ángel Martín, agradeció al futbolista turco la disposición que tuvo desde que empezaron las negociaciones. “Fue llamar, hablar con ellos y todo facilidades para poder hacerlo”, aseguró el responsable de la parcela deportiva azulona.

Okay abandona el Celta tras disputar más de 80 partidos con la entidad viguesa en los que consiguió anotar dos goles y repartir otras tantas asistencias. El turco, eso sí, regresará a Abanca Balaídos a finales del mes de abril para enfrentarse a sus ex compañeros en la jornada 33.