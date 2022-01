El Sevilla calibra la reacción del Celta

El Sevilla, aspirante al título e invicto esta temporada en su estadio, calibra la reacción del Celta en un duelo de altura (Ramón Sánchez Pizjuán, 18.30 horas Movistar LaLiga) que el equipo celeste afronta decidido a dar un golpe de autoridad que confirme sus buenas prestaciones como visitante frente a uno de los rivales más pujantes y en forma del campeonato. Regresa Eduardo, el Chacho, Coudet al estadio en el que debutó la pasada temporada con el Celta (aunque entonces no se pudo sentar en el banquillo por un problema burocrático) y lo hace con la idea de dar continuidad al solvente triunfo firmado hace unos días en Balaídos ante Osasuna y, de este modo, alimentar las opciones de su equipo de luchar esta temporada por algo más que una confortable permanencia. Los jugadores, tal como desveló el presidente, Carlos Mouriño, están convencidos de que todavía pueden luchar este curso por Europa.

El duelo contra el poderoso conjunto que dirige Julen Lopetegui, que no podrá sentarse esta tarde en el banquillo por estar enfermo de COVID, supone todo un reto para los celestes, que ya mostraron que pueden generarles muchos problemas a los nervionenses en el choque disputado en la primera vuelta en Balaídos, que el Sevilla se llevó en su único lanzamiento a puerta gracias a un rebote aprovechado por Rafa Mir. El conjunto sevillista afronta además el choque diezmado por las bajas. No solo el técnico estará ausente, sino también cerca de una decena de futbolistas entre lesiones (Suso, Navas, Lamela), jugadores que participan en la Copa de África (Bono, Munir, En-Nesiry) y jugadores afectados por COVID. A ellos hay que agregar las ausencias de Óscar Rodríguez y Ousama Idrissi, que han fichado por el Getafe y el Cádiz, respectivamente. Pese a todos estos contratiempos, Pablo Sanz, segundo de Lopetegui, estará en condiciones de formar un once más que competitivo.

LIGA 1ª DIVISIÓN. 22ª Jornada Ganados Empatados 18.30h. 45 26 Perdidos Movistar LaLiga puntos puntos Estadio:Sánchez-Pijuan 26 19 11 15 EN CASA FUERA EN CASA FUERA 8 5 3 4 2 4 2 3 SEVILLA CELTA 2 2 6 3 Año de fundación 1905 Presidente José Castro Temporadas en Primera 70 Estadio Ramón Sánchez-Pijuán 105 x 68 Capacidad 36.685 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 56 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 29.300 6 5 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 Rafa Mir Ocampos Lamela En-Nesiry Diego Carlos Rakitic Papu Gómez Oliver Acuña Delaney Montiel Domingos Fernando Munir GOLEADORES 10 7 2 2 1 1 Aspas Mina Brais Méndez Denis Nolito Mallo Rival propia puerta 2º 12º 2 Papu Gómez Acuña Mallo Brais Diego Carlos Aspas Rakitic Aidoo Denis Beltrán Dmtrovic Dituro Fernando Rafa Mir Araújo Kounde Mina Jordan Cervi Galán Ocampos Montiel Entrenador Julen Lopetegui Entrenador Eduardo Coudet Banquillo Javi Díaz, Gudelj, Oliver Torres, Corona, Romero, Reikic, Valentino, Zarzano, Juanlu. Banquillo Rubén, Coke Carrillo, Kevin, Murillo, Carlos Domínguez, Fontán, Tapia, Solari, Nolito, Pineda y Galhardo. Árbitro:Martínez Munuerai(comité murciano)

Todo el arsenal

La plaga de bajas que afecta al conjunto nervionense contrasta vivamente con la buena situación de la enfermería del Celta, no en vano Eduardo Coudet dispondrá de todo su arsenal (incluido el mexicano Orbelín Pineda, que ha vuelto a entrar en la convocatoria) para asaltar el Sánchez Pizjuán, uno de los campos, por cierto, que históricamente mejor se le da al conjunto vigués en LaLiga.

La duda es si el Chacho repetirá el once de gala que derrotó el pasado miércoles a Osasuna o si hará algún cambio para gestionar el cansancio. No parece probable que haya modificaciones teniendo en cuenta que el campeonato vuelve a pararse el último fin de semana del mes y el entrenador celeste tendrá 15 días para recuperar a sus futbolistas del esfuerzo.

La única novedad podría ser Renato Tapia por Denis Suárez en la posición de enganche, aunque no parece probable habida cuenta del buen momento de forma del salcedense, que siempre ha rendido bien frente a su exequipo y afronta el choque en un buen momento de forma y especialmente motivado. Lo más probable es que Coudet opte por repetir su once de gala: Dituro en la portería; Mallo, Aidoo, Araújo y Galán en defensa, Beltrán en el pivote; Brais, Denis y Cervi en la línea de volantes avanzados; y Iago Aspas y Santi Mina en punta.

Pablo Sanz desplegará también, pese a las bajas, un once reconocible, pero carecerá frente al Celta del fondo de armario con el que habitualmente cuenta su equipo. La principal duda es si el segundo del Sevilla recupera a Acuña, Dmitrovic y Gudelj, que han estado afectados por COVID. El técnico cuenta con que los tres estén a su disposición.

Para el Sevilla, que ha ganado 8 partidos como local y solo ha cedido un par de empates (ante Alavés y Barcelona), es prioritario sumar de tres frente a los celestes para no perder la estela del Real Madrid, al que se propone disputar el campeonato y del que actualmente le separan 4 puntos en la clasificación.