Santi Mina cuenta con pocas posibilidades de jugar el sábado contra el Barcelona después de que el lunes sufriese una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. El club anunció que los médicos le realizarían una resonancia magnética al delantero para conocer el alcance exacto de su lesión y los plazos de recuperación de la misma, por lo que es muy probable que cause baja frente al equipo azulgrana, ante el que tampoco estará su compañero Brais Méndez, que será sancionado con un partido de suspensión después de completar el ciclo de cinco cartulinas amarillas ante el Rayo Vallecano. Hugo Mallo y Rubén Blanco, ausentes en Vallecas, ya están a disposición de Eduardo Coudet, que ayer dirigió el primer entrenamiento de la semana para preparar la decimotercera jornada de Liga.

Mina solicitó el cambio en el minuto 23 del partido del lunes al sentir un pinchazo en los isquiotibiales. Ayer, el club informó que el máximo goleador del Celta sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y que se le realizarán pruebas médicas “en las próximas horas”. El delantero, que ha disputado todos los partidos del actual campeonato, fue el autor de los dos goles que el curso pasado le dieron el triunfo al Celta en el Camp Nou (1-2). Si se confirmase su baja para la próxima jornada, Coudet recurriría posiblemente a Thiago Galhardo para acompañar en la delantera a un Iago Aspas a quien el técnico argentino dosificó en Vallecas al concederle los diez últimos minutos de partido.

Por su parte, Mallo volvió ayer a los entrenamientos tras perderse la cita ante el Rayo Vallecano por una lumbalgia aguda, según consta en el parte médico. El club, sin embargo, no desveló la lesión del capitán hasta una hora antes del partido de Vallecas, en el que Rubén Blanco no se sentó en el banquillo.El guardameta, sin embargo, apareció como suplente en la información facilitada por el Celta a los medios de comunicación y que difunde en sus redes sociales para sus aficionados. “Rubén no tiene nada”, señalaron ayer desde el club, que sí incluyó en el parte médico a Hugo Mallo después de su enigmática ausencia en el partido del lunes.

De esta forma, Coudet inicia la preparación del partido del sábado con la única baja segura de Brais Méndez, por sanción, y la más que probable de Mina, por lesión. Al resto de jugadores le esperan cuatro jornadas de entrenamiento para preparar la visita de un Barcelona en crisis, que solo ha sumado un punto en las últimas tres jornadas: empató en casa ante el Alavés.