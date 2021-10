Santi Mina aseguró ayer tras firmar un doblete ante el Celta, que habló con su compañero Iago Aspas en el vestuario y que estaban convencidos de que esa noche marcarían ambos.

Las predicciones de Santi Mina se cumplieron y él y su compañero firmaron la sentencia del Getafe. Después, en declaraciones a Movistar Plus, el delantero del Celta se mostró satisfecho con el partido que completó su equipo.

“Sobre Iago no podemos decir nada. Lo ha hecho todo para el club. Siempre le animo a que siga aumentando su leyenda aquí. Hoy lo ha vuelto a hacer. Le dije en el vestuario que hoy íbamos a meter los dos y así ha sido. Ahora nos enfrentaremos a uno de los mejores de laLiga, la Real, que juega muy bien. Jugamos en casa y nuestra afición está con nosotros. Les pedimos que llenen Balaídos, habrá un ambiente muy positivo”, dijo.

“Sabíamos que era un partido vital para nosotros. Sabíamos que ellos nos iban a intentar tirar para abajo en la clasificación, pero desde el primer segundo hemos salido a por el partido. Se ha visto un equipo muy compacto y solido y sobre todo ambicioso. Hoy hemos demostrado una vez más que queremos hacer grandes cosas en la Liga”, agregó.

Asimismo, habló sobre el pase de gol que le dio de tacón el brasileño Thiago Galhardo y que le dejó en una situación ideal para liquidar el partido: “La verdad que lleva poco tiempo aquí, pero hemos hecho una gran relación, nos entendemos muy bien dentro del campo y hoy me ha dejado un balón fantástico. Muy feliz, el otro día me quedé con la espina ante el Sevilla en una ocasión que se fue al palo y hoy he podido tener más acierto”, concluyó el delantero vigués.