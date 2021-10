Más que preocupado por la situación, Eduardo, el Chacho, Coudet, se muestra “incómodo” porque el Celta no haya sido capaz de trasladar a la clasificación la superioridad que ha mostrado en el juego. “De los rivales tengo más felicitaciones que puntos y no me gusta. Me gustaría que me felicitasen menos y entrarme más arriba en la tabla”, ha señalado preparador celeste en la rueda de prensa previa al partido de mañana en el Coliseum Alfonso Pérez.

“Lo que más me preocupa ahora es ganar y la única manera que sé de hacerlo es preparar el partido para ganar. Hemos jugado bien muchos partidos y no se ha dado”, ha explicado.

El entrenador celeste ha reconocido que al Celta le están pasando una alta factura las dificultades que está encontrando para hacer gol. “Tenemos muchas cosas buenas que repetir y mejorar las que no se están dando. Cuando nos enderecemos, vamos a dar cada vez más”, ha asegurado. “Es verdad que la situación no es la ideal. Leo que he igualado los números del entrenador que se había ido, así que ahora trataré de igualar los números de Coudet”, ha ironizado.

El preparador argentino se ha referido en su comparecencia al estado de forma de Iago Aspas, con el que ha hablado en repetidas ocasiones. “Le ha tocado vivir una situación a las que no estaba acostumbrado. Hablo a menudo con él, lo noto bien, en cuanto se le den las cosas va a agarrar confianza”, ha pronosticado. “Lo único que podemos hacer es mostrarle más cariño, que se sienta cómodo a pesar de la situación. Y la va a revertir, la vamos a revertir juntos”, ha insistido.

El Chacho Coudet espera mañana un complicado encuentro en la cancha del Getafe por la gran necesidad de puntos que tiene el conjunto azulón, al frente de cuyo banquillo se estrena Quique Sánchez Flores. “Va a ser difícil. Es un equipo con entrenador nuevo, un campo siempre difícil y un rival que siempre te pone las cosas incómodas. Va a ser difícil”, ha advertido.

El técnico céltico espera, en este sentido, que el Celta tenga en el Coliseum la dosis de fortuna frente al marco rival que le ha faltado en la mayoría de los partidos. “La situación es incomoda porque lo que veo en el campo no le hemos reflejado en los puntos y esto tiene que ver con las dificultades que hemos tenido para marcar goles. Pero desde el juego es diferente. El equipo juega bien, pero necesitamos convertir y tener esa cuota de fortuna”, ha destacado.