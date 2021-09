Pocos goles ha podido cantar el celtismo por el momento en la nueva temporada. Pero entre los 6.754 aficionados presentes en la derrota de ayer ante el Cádiz, hubo quién reparó en un pequeño detalle que rompía una de las tradiciones más sagradas en Balaídos.

El tanto de Santi Mina en el minuto 64 acercaba a los de Coudet en el marcador y suponía un clavo ardiendo al que agarrarse en la media hora restante. Pero cuando la afición se preparaba para entonar el tradicional "I Will Survive" -más apropiado que nunca- encontraron una base de tecno completamente distinta.

Y es que los alemanes de Zombie Nation y su particular 'Kernkraft 400' han enviado al ostracismo a Gloria Gaynor en la megafonía a orillas del Lagares. En concreto, se trata de los compases correspondientes al primer estribillo de la canción.

Sin embargo, los más avispados ya se habían percatado de este cambio en los meses anteriores, cuando aún no podían estar presentes en los campos. Y es que el grupo alemán es la banda sonora escogida por el jugador y el DJ del estadio para celebrar sus goles, como mínimo, desde el pasado mes de marzo.

Non é broma, desde marzo que a cambiaron. E só para Santi pic.twitter.com/SoegUKl3ti — Fago vídeos de vodas (@mr_pabl0) 18 de septiembre de 2021

Aspas, el otro goleador con banda sonora especial

Esta personalización de las celebraciones no es exclusiva del delantero vigués. Iago Aspas suma medio centenar de goles en las que el Freed from Desire de Gala Rizzatto ha derivado en un "Aspas on fire".

El himno electrónico de los años noventa es uno de los cánticos más habituales de Balaídos desde que la Peña Sempre Pahiño lo reversionó en noviembre de 2016, imitando a la selección irlandesa con su Will Grigg’s On Fire de la Eurocopa de Francia.