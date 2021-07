Emre Mor se ha puesto en manos de Mino Raiola, uno de los más reputados agentes de futbolistas del mundo, para que le busque un equipo en el que reactivar su depauperada carrera. El atacante, que el pasado sábado cumplió 24 años, ha roto su silencio con unas declaraciones al tabloide danés BT en las que reconoce que el Celta le ha ofrecido la carta de libertad y da prácticamente por seguro que no va a cumplir el año de contrato que le resta en Vigo.

“Contraté a Mino Raiola para comenzar de nuevo en otro club. Ese es nuestro objetivo. Ahora tengo, probablemente, a uno de los mejores agentes del mundo. Estamos trabajando para llevarme a un lugar donde seré una gran parte del proyecto”, señala Mor.

El turcodanés afirma estar listo para comenzar de nuevo con la idea de recuperar la versión que propició su fichaje por el Celta. “Mi enfoque en este momento es que necesito un nuevo comienzo en un nuevo entorno. Para todos, creo que está bien el cambio de aires y luego me toca a mí volver a mostrar mi mejor cara”, explica.

El jugador, que no entra en los planes del Celta y se entrena al margen del grupo hasta que se resuelva su salida, no cierra sin embargo del todo la puerta a cumplir su contrato. “El Celta me ha ofrecido la carta de libertad, pero si mis expectativas no encuentran solución este verano, entonces haré todo lo posible para volver a meterme en la plantilla”, apunta el atacante, que afirma que no se trata de un problema de dinero. “Para mí no es el dinero lo que importa en el próximo equipo. Eso no es lo que estoy buscando. Quiero ir a un lugar donde pueda poner en marcha mi carrera y volver a ganar confianza, para poder recuperar mis sueños”, proclama