La victoria en Villarreal devuelve al Celta a la pugna por una de las plazas europeas cuando restan tres jornadas para concluir el campeonato. El reto es complicado porque el Betis y el Villarreal están por delante con 4 y 5 puntos de diferencia, respectivamente, sobre los célticos, que el miércoles reciben al Getafe en Balaídos, después visitan al Barcelona y cierran el curso en casa ante el Betis, que hoy juega contra el Granada. Pese a las dificultades para alcanzar la séptima plaza, Santi Mina, que ayer anotó dos goles en el Estadio de La Cerámica, no pierde la esperanza: “La ilusión es lo último que se pierde”, proclama el delantero vigués ante los micrófonos de Movistar.

“Creo que hemos hecho un gran partido, que hemos sufrido cuando teníamos que sufrir. Sabíamos que lo íbamos a hacer contra un gran equipo con grandes jugadores. Hemos tenido personalidad para tener el balón, para hacerles daño cuando tocaba. Hoy hemos sido efectivos y es una buena victoria para nosotros”, resume Mina, que con el doblete de ayer ya suma diez goles en lo que va de Liga.

El Celta se presentaba en Villarreal con las bajas de Tapia y de Murillo y con Aspas y Aidoo en el banquillo después de superar unos problemas físicos que les obligaron a abandonar el partido contra el Levante. Pese a la baja de la estrella céltica, los de Coudet sacaron el partido adelante, algo que resultaba casi imposible antes de la llegada del técnico argentino. “Sabemos que Aspas siempre es una baja importantísima para nosotros. Es nuestro 10, el que siempre crea peligro y solo con su presencia nos ayuda mucho. Cuando no está él hay otros jugadores que tienen que dar un paso adelante. Hoy todos hemos hecho un grandísimo partido. Así es como hay que seguir. Lo hemos echado de menos, pero también hemos hecho un gran partido en colectivo”, dijo Mina sobre la ausencia del jugador franquicia celeste.

La victoria de los de Coudet ante el sexto clasificado les lleva a reducir las diferencias con los puestos europeos. El Villarreal se sitúa ahora con cinco puntos más, pero está pendiente de preparar la final de la Liga Europa. Mina, sin embargo, admite la dificultad de recortar esas diferencias cuando restan tres partidos para cerrar la temporada: “No nos obsesionamos con eso. Sabemos que está complicado. El otro día escuchaba a mi compañero y amigo Brais que decía que la ilusión es lo último que se pierde. Eso está claro. Nuestro objetivo es llegar al miércoles y volver a competir como lo hemos hecho hoy. Si lo hacemos, volveremos a conseguir esos tres puntos que nos acercarán a lo más alto de la tabla posible. No depende de nosotros. Hay otros equipos por delante nuestra, pero la ilusión es lo último que se pierde”, insiste el delantero del Celta, que en apenas tres días recibe en Balaídos a un Getafe que viene de caer en casa ante el Eibar y que solo cuenta con cuatro puntos de margen sobre los puestos de descenso.

El Villarreal se quejó del penalti señalado por el árbitro de Asenjo a Mallo, y que supuso el 1-2 a favor del Celta. Mina, sin embargo, no pudo seguir la jugada de su compañero con el portero del Villarreal. “Se lo hacen a Hugo. Yo voy al primer palo y cuando me giro veo dos tíos en el suelo. No te puedo decir. No sé si es o no es la verdad”. Después vendrían los penaltis a Brais Méndez y el señalado al céltico Kevin.