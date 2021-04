Con la baja segura de Augusto Solari, por lesión, y la incógnita de Néstor Araújo, que será duda hasta el último momento, busca mañana Eduardo, el Chacho, Coudet, tres puntos frente a un Sevilla en estado de gracia. El técnico celeste espera un encuentro sumamente complicado frente a un adversario “con jugadores de enorme jerarquía”, un “gran entrenador” y una “propuesta muy buena”. “El reto es intentar ganar cada juego y éste no va a ser la excepción. Trataremos de hacer un buen partido y ojalá los tres puntos se queden acá”, precisó el Chacho en rueda de prensa tras el entrenamiento celebrado en la ciudad deportiva.

El preparador argentino, que debutó como entrenador del Celta en noviembre pasado ante los de Julen Lopetegui, en el Ramón Sánchez Pizjuán, cree que desde entonces han cambiado una cuantas cosas para mejor en su equipo. “Ha habido tiempo de trabajo y de conocernos y vamos corrigiendo errores”, explicó el Chacho, que añadió: “Cada partido es diferente. Sostenemos la intención de ganar en cada partido y éste no va a ser la excepción”.

El técnico celeste admitió sin embargo que su jugadores necesitarán de su mejor versión para contrarrestar la superioridad “presupuestaria” y de “plantilla” del rival. “Tenemos que prepararnos física, mental y futbolísticamente para estar a la altura. Hay una diferencia evidente, está a la vista. Trataremos de se competitivos y dar lo menor con nuestras armas, como intentamos en cada juego”, indicó. “Intentamos trabajar como equipo y que se destaque el trabajo del equipo más allá de la individualidades. Hay rivales muy buenos y nos vamos a enfrentar a uno de los que mejor juegan”, detalló.

A pesar de que la permanencia es casi una realidad matemática tras el último triunfo frente al Alavés, Coudet se niega a fijar su objetivo más allá del partido de turno. “Hasta que matemáticamente no logremos el objetivo, no lo hemos cumplido”, advirtió. ”Tenemos un rival de altísimo nivel con una plantilla importantísima y no nos podemos desviar de hacer un gran juego para conseguir un buen resultado”, insistió.

Eduardo Coudet matizó, no obstante, que la octava plaza que ahora ocupa no es el techo del Celta. “En el fútbol no existe lógica, por eso es el deporte más lindo de todos. No creo que haya techo, hay que trabajar, mejorar, mirar objetivos más cercanos. Ahora es el lunes el Sevilla y no mirar más allá”, subrayó el técnico argentino.

En su comparecencia previa al choque, e Chacho Coudet mostró plena confianza en la pareja de centrales formada por Joseph Aidoo y el canterano José Fontán, que se perfila como titular contra los nervionenses. “Llevan tiempo trabajando con nosotros y van a tener la posibilidad de jugar juntos y demostrar que están a la altura como dupla. Así que estoy tranquilo y con el deseo de que las cosas salgan bien”, apuntó.

Eduardo Coudet señaló que le preocupa el Sevilla colectivamente y ha desvelado que no prepara soluciones individuales para contener al marroquí Youssef En-Nesyri, máximo goleador de Sevilla,que llega a Balaídos en un momento especialmente dulce de forma. “Mentiría si digo que estoy enfocado en un jugador en particular del Sevilla. Tienen un gran plantel y grandes individualidades, nos enfocamos en hacer un buen partido nosotros” sentenció.

El técnico celeste fue preguntado, por otra parte, sobre si cuenta aún con Emre Mor para este curso. “Todavía tiene un tiempo de recuperación de su operación, así que lo tendría que decir el doctor. Opinar sobre jugadores que han tenido una cirugía es complicado para mí”, relató Coudet, que no ha tomado la aún ninguna decisión sobre el futbolista turcodanés, a quien en junio restará ya un solo año de contrato. “Ir más allá es muy lejos”, afirmó.

El Chacho Coudet indicó que no tiene la intención de repartir minutos entre los que menos juegan una vez que la permanencia sea una realidad matemática para su equipo. “No me planteo dar minutos a los que han jugado menos ni se los regalo a nadie. Intento tomar la mejor decisión de ver los que mejor están y los jugadores se los ganan en la semana”, destacó.

El entrenador argentino del Celta valoró finalmente la capacidad de su equipo de dar espectáculo después de que el canal ESPN lo considerase el equipo más divertido de ver en LaLiga tras el Barcelona. “Tenemos una buena intención. No es normal en la situación que estaba el club buscar a un entrenador que quiere proponer, seguramente es mérito de la directiva de apuntar a una idea. Luego sale mejor o peor”, opinó,

“El Celta es muy intenso y está lleno de buenos jugadores”

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, advirtió ayer de que el Celta “es un equipo plagado de buenos jugadores, muy intenso y que hace muchas cosas bien”, por lo que prevé “un partido complejo y muy exigente”. Lopetegui, en su comparecencia de prensa posterior a la sesión preparatoria que dirigió en la ciudad deportiva sevillista, recordó que el conjunto gallego generó “en la ida muchas ocasiones de gol” y que “la evolución ha sido grande” del equipo vigués desde la llegada del entrenador argentino Eduardo Coudet, ya que el Celta “juega muy bien al fútbol y mantiene un ritmo muy alto”, por lo que insistió en que “será un partido tremendamente exigente”. El preparador sevillista asumió que “el descanso ha venido bien”, ya que “ahora se vive un escenario diferente” en el que puede “recuperar con más tiempo” entre partido y partido al no jugar entresemana como ha sucedido desde que se inició la temporada y hasta hace poco. El técnico guipuzcoano podrá contar con casi toda su plantilla a pesar de que el delantero marroquí “ En-Nesyri y algún que otro jugador han tenido algún problemita”, con lo que anunció que será el hoy cuando se verá el estado de sus futbolistas y también la alineación que saldrá el lunes en el estadio Balaídos. Lopetegui dijo que el equipo afronta “cada partido como si fuera el último” sin fijarse en “otra realidad distinta a la clasificación”, ya que “lo demás son películas”, en alusión a la posibilidad de que el Sevilla pueda engancharse a la disputa del título. Añadió al respecto que no trabaja “para dar juego” en la sala de prensa, “sino para preparar bien el partido ante el Celta. Ahí es donde hay que poner todas las energías”, subrayó.