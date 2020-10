Óscar: "Podemos ganar a cualquiera"

El Celta recibe hoy en Balaídos a uno de los trasatlánticos de LaLiga, uno de esos equipos ante los que los célticos muestran su mejor cara, sin contar la clara derrota de hace unas semanas en Vigo ante el Barcelona. Pese a ese tropiezo, Óscar García se muestra optimista ante la visita del Atlético de Madrid, con el que los célticos sumaron dos empates el curso pasado y superaron en las visitas a Balaídos de 2017 y 2018. Para la cita de hoy, el entrenador del Celta mantiene cuatro o cinco dudas para decidir el once titular debido al trajín que han soportado algunos de los seis internacionales. Espera el sabadellense que sus jugadores igualen en intensidad al conjunto del Cholo Simeone.

"El Atlético lleva bastantes años entre los cinco mejores de Europa. Sabemos contra quien nos vamos a enfrentar, es un equipo muy fuerte, pero creo que podemos ganar ante cualquier rival. Tenemos opciones e intentaremos aprovecharlas", resalta Óscar García en la rueda de prensa telemática, momento en el que se desconocía el positivo por coronavirus de Aidoo.

Habla de actitud y de mentalidad para al menos igualar la intensidad con la que se emplean en el juego los futbolistas rojiblancos. Para Óscar García, "la intensidad es una de las cosas más fáciles para sacar a relucir en el campo" cuando se aplican los dos conceptos anteriores.

Pero eso no será suficiente para ganar a un rival que viene de encadenar dos empates y que no quiere descolgarse de los primeros puestos de la clasificación. "Después hay cosas técnicas y tácticas que influyen en el partido".

Y habla el preparador céltico también de las dificultades para elegir un once tras el paréntesis en LaLiga por los compromisos de las selecciones. "Estamos pendientes de cuatro o cinco jugadores. Algunos vienen de viajes largos y dependerán de lo cansados que estén", señaló el catalán.

El entrenador del Celta resta importancia a que el club no cerrase en los últimos días del mercado de fichajes los refuerzos solicitados para la plantilla. "Eso no me ayuda en nada, sólo me quitaría energía. Es el momento de centrarse en los jugadores que tenemos, de centrarse en esta plantilla y de intentar sacar el máximo rendimiento a los jugadores porque son los que nos pueden ayudar a ganar partidos", destaca,

Aclara, por último, que la cesión de Álvaro Vadillo, uno los refuerzos del verano, fue "consensuada por todos los estamentos del club. Es un jugador que yo conocía porque me lo ofrecieron en el Salzburgo y no lo fichamos. Lo mejor para todos es que saliese, por el bien del jugador, para que fuese a un sitio donde puede jugar más y también para liberar una ficha" , añade.