Con la salvación en el bolsillo, llega el momento de empezar a tomar decisiones en el Celta. La mayoría de ellas pueden esperar, pero una de las más urgentes es definir el papel que en las próximas semanas van a tener los chicos que han estado en dinámica del primer equipo pero que podrían volver al filial para disputar el play-off de ascenso a Segunda División.

Hace semanas (antes de que se produjese la explosión en Primera de Hugo Alvarez y Damián) la intención del Celta era que bajasen a jugar con sus compañeros en el Celta Fortuna, pero falta por saber si la postura de los cuerpos técnicos (Claudio Giráldez y Fredi Alvarez) y la del club sigue siendo la misma. En principio en la dirección deportiva mantienen la intención de que tanto Hugo Alvarez y Damián jueguen el play-off de Segunda con el Celta Fortuna. Quedan dudas sobre lo que podría suceder con Hugo Sotelo (su participación en el filial esta temporada se limita a un partido en el mes de septiembre y desde entonces no volvió a entrenar con ellos) y no parece que Carlos Domínguez, que también podría estar en esa fase de ascenso, entre en las quinielas porque se entiende que esa etapa ya ha concluido para él. Miguel Rodríguez, que ya tiene ficha profesional y no ha pisado el vestuario del Celta Fortuna esta temporada, no puede estar en esa lista.

Otra duda que existe en el ambiente es si el Celta aceleraría el trasvase hacia el Celta Fortuna en caso de que decidiese que Hugo y Damián ayudasen a los de Fredi. Porque ya podrían jugar este sábado ante el Barça Atletic un partido trascendental y en el que los vigueses se juegan el tercer puesto (que les dará derecho a tener ventaja de campo en la primera eliminatoria) e incluso el segundo, aunque esta posibilidad es muy remota. Bajarlos ya podría ser una valiosa ayuda para el Celta Fortuna y el primer equipo, con todo hecho, no tiene necesidad de contar con ellos.

Después de estos dos días de descanso que se ha concedido a la plantilla el Celta tendrá que tomar la decisión. A falta de escuchar a los entrenadores en el club sostienen que lo más probable es que los dos mediocampista bajen al filial aunque lo harán después de la última jornada de Liga. El propio Hugo Alvarez recientemente aseguró después del partido ante el Athletic que tenía claro que era jugador del filial y que quería ayudar al equipo en el play-off de ascenso a Segunda División.