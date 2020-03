Juan José García Cota: "Este problema no estará resuelto el 15 de mayo"

El coronavirus ha alterado la vida cotidiana hasta el punto de impedir que se hagan planes más allá de unos días. Casi todo queda pendiente de la duración de la pandemia. El fútbol, por ejemplo, se encuentra en una encrucijada, sin saber si se podrán concluir las competiciones. El jefe de los servicios médicos del Celta, Juan José García Cota, duda que a mediados de mayo se reanude LaLiga, como plantea Javier Tebas. Una inactividad superior a los 30 o 40 días obligaría a realizar una pretemporada de un mes para reducir el riesgo de lesiones de unos futbolistas que en el caso del Celta continúan todos en Vigo, sin síntomas de afección del Covid-19 pero preocupados por una situación extraña, complicada, extraordinaria. El médico del Celta y de la selección española no se muestra muy optimista cuando se le cuestiona sobre si irá para largo esta crisis sanitaria: "Yo creo que sí, pero ojalá que no sea así".

- ¿Cómo está llevando la plantilla del Celta este confinamiento?

- En principio, bien. Hablo con ellos todos los días y por ahora, salvo la impaciencia que genera la situación y la preocupación que se produce en ese sentido, todo bien. No hay ningún jugador con ningún tipo de síntoma ni que hubiese tenido contacto con ningún positivo.

- ¿Qué duda plantea los jugadores en esta situación?

- Alguno que tiene a su mujer embarazada plantea, por ejemplo, si puede tener algún riesgo. Hay gente que me llama para ver si puede salir a la compra. A esos les recuerdo las medidas de seguridad. Pero preguntan por cosas de poca importancia, en principio.

- ¿Continúan todos los jugadores del Celta en Vigo?

- Sí.

- ¿Smolov también?

- Que yo sepa, sí, pero no estoy con ellos. Solo les escribo y ellos contestan. No tengo conocimiento de que alguno haya dejado Vigo.

- Si el estado de alarma se prolonga, ¿accederían a que se marchasen los jugadores de fuera?

- Eso siempre va a depender de las circunstancias y de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. En este momento, cualquier tipo de viaje sería peligroso, no solo para ellos sino para el resto de la población que tuviera contacto. Entonces, en estos momentos no es una situación planteable; pero en el futuro, dependiendo de la evolución de la situación y de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pues se podría plantear.

- ¿Cree que el problema del coronavirus podría ir para largo?

- Yo creo que sí, pero ojalá que no sea así.

- En ese caso, ¿le preocupa la salud mental de los jugadores ante un largo confinamiento en casa?

- Esta situación en la que se queda mermada la libertad de movimiento tiene su repercusión a nivel físico y mental, nos influye a todos. Lo que pasa es que ante las circunstancias todos tenemos que tener la suficiente capacidad como para saber qué es lo que necesitamos hacer en este momento por nuestro bien y por el del resto de la gente.

- Se habla de ERTES en el Olympique de Lyon, el Barcelona sopesa también suspender contratos. ¿Es una preocupación añadida para los jugadores?

- Es una preocupación para todo trabajador de este país, ya no solo los futbolistas. Todos los empleados del club podemos tener esa preocupación en estos momentos. Y no solo del club, cualquier trabajador sabe que es un aspecto de esta situación que no es baladí. En nuestro club aun no se ha planteado esa posibilidad y por ello creo que la preocupación es menor, obviamente, pero es una preocupación para todos los trabajadores.

- Si la situación se alarga ¿qué supondría para un futbolista por ejemplo tres meses de inactividad?

- Hay que tener en cuenta que para un futbolista profesional un parón de esta envergadura temporal obviamente merma su capacidad física. Y para la vuelta a la actividad necesitaría un tiempo de readaptación porque de lo contrario el riesgo de lesiones sería muchísimo más alto. Y ese periodo de readaptación va a ser necesario.

- En ese caso, ¿ya no se estaría hablando de una mini pretemporada, como apuntó días atrás?

- Si estás tres meses parado hay que plantearse una pretemporada en toda regla. Estamos hablando de que en un año normal los jugadores están de vacaciones en torno a 30-40 días como máximo y con eso ya necesitamos una pretemporada de un mes. Después hay futbolistas de élite que tienen en casa los medios para hacer entrenamientos de cierta intensidad, mientras que la mayoría, entre los que están los nuestros, viven en un piso o en una casa y no disponen de esos medios. Están haciendo los ejercicios y los programas que les mandamos con muchas más limitaciones, con lo que merma su capacidad física.

- Un virólogo alemán apunta que las competiciones de fútbol quizás no se reanuden hasta 2021.

- No tengo conocimientos para aseverar una cosa así. Un virólogo es un especialista en este tipo de situaciones y su opinión, al menos, hay que tenerla en cuenta, pero no tengo la formación en este campo para contestar a esto.

- Viendo la situación del coronavirus en España, no parece probable reanudar LaLiga el 14 de mayo, como sugiere Javier Tebas.

- Esa fecha es una posibilidad que habrá que ver con el tiempo. En este momento es imposible saber cómo estará la situación para esa fecha. Lo que sí tengo claro es que el 15 de mayo esto no va a estar resuelto, no sé si se podrá salir a la calle, abrir los negocios?, pero sé que la vida no a ser normal aún en ese momento. Es algo que hay que tener en cuenta desde ya.

- ¿Trabajan sobre ese posible escenario con los jugadores?

- Es una preocupación que los jugadores tienen, obviamente, y nosotros lo que intentamos es mantenerlos activos. El programa que hace el preparador físico y el recuperador es para que se mantengan activos en cuanto a la preparación física y a la alimentación. Es lo que podemos hacer con las armas que tenemos a nuestro alcance.

- Suiza plantea concluida la temporada como si no se hubiese celebrado. ¿Qué le parece esta solución para LaLiga?

- Sí se decide no concluir el campeonato, cualquier decisión que se tome va a tener gente perjudicada, eso seguro. Sea la que sea, va a haber equipos que van a salir perjudicados. ¿Cuál es la mejor? No lo sé. Es una decisión muy complicada para quienes la tienen que tomar.