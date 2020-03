García Cota aconseja realizar una pretemporada tras el parón

El jefe de los servicios médicos del Celta, Juan José García Cota, advirtió ayer de la importancia de realizar una minipretemporada cuando LaLiga se reanude tras la emergencia del coronavirus para evitar que se produzcan lesiones debido a la inactividad de los jugadores durante el obligado parón de la competición.

"Si este parón se alarga, y ya lo está haciendo, va a ser necesario hacer una aclimatación y readaptación nueva para la actividad. Si no se realiza esa minipretemporada, y dependiendo del tiempo que se esté parado, el riesgo, ya no solo de no tener una adecuada prestación como futbolista, sino de lesiones va a aumentar mucho", alertó ayer el facultativo en una entrevista con la pagina web del Celta en la que repasa las recomendaciones que ha dado a los jugadores celestes durante el periodo de inactividad. "Las últimas recomendaciones que les hemos dado son que eviten salir de Vigo, aunque después salió la norma de confinamiento en el domicilio y se les indicó que los familiares de otras zonas, sobre todo donde la incidencia de la enfermedad es mayor, no acudieran a visitarlos y mantuvimos las recomendaciones de no salir de casa, lavado de manos y si tienen que salir a hacer la compra o por necesidad que repitan lavado de manos al volver y eviten contacto con personas ajenas a su familia", explicó,

García Cota relata que los servicios médicos del Celta mantienen contacto diario con los futbolistas para estar puntualmente informados de su situación. " Cada día se les envía un mensaje para que nos remitan al servicio médico cualquier tipo de síntoma que pueda ser compatible con el inicio de esta enfermedad. Si tienen dolor de cabeza o algo de fiebre, lo más frecuente es que sea por otro tipo de proceso mucho más banal incluso, pero queremos que nos lo remitan", apunta.

El responsable médico celeste confesó que el plantel está relativamente preocupado por la situación. "Sí están preocupados desde luego, más que por ellos, por sus familiares. Están preocupados por lo que supone esta enfermedad, y por su transmisión", señala García Cota, que añade que todos los futbolistas cuentan con un plan de trabajo individual, aunque con las evidentes limitaciones de tener que llevarlo a cabo confinados en sus domicilios. Todo ello va a conllevar una más lenta recuperación de los lesionados y requerirá un periodo de readaptación cuando se reanude la competición "para minimizar el riesgo de lesiones".