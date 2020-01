Claudio Beauvue, al celtismo: "Me llega al corazón que me deseéis suerte pese a la rivalidad"

Claudio Beauvue ya es jugador del Deportivo. El Celta y el club coruñés anunciaron esta mañana que el delantero de la isla de Guadalupe, con pasaporte francés, se ha desvinculado del club vigués y ha firmado por el eterno rival. El jugador ha querido despedirse del celtismo con una emotiva carta en sus redes sociales.



"Que a pesar de la rivalidad me deseéis suerte me llega al corazón", expone Beauvue, que también reivindica su trabajo durante su estancia en Vigo: "Nadie me puede reprochar nada, siempre lo he dado todo". El delantero reconoce que durante la etapa que ahora cierra ha tenido que luchar contra "muchas circunstancias". Seguramente en su cabeza estuviesen las graves lesiones que ha tenido que soportar.





El RC Celta y @CBeauvue han llegado a un acuerdo para la desvinculación del delantero. ¡Gracias por tu profesionalidad y suerte en tu nueva etapa, Claudio! — RC Celta (@RCCelta) January 18, 2020

Beauvue, que, aprovecha para despedirse de sus compañeros y tiene palabras especiales para tres personas: el 'Toto' Berizzo Fran Escribá y el doctor Cota y todo su equipo, que le han ayudado en sus largas convalecencias.