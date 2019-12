Óscar García sienta a Hugo Mallo ante el Mallorca y sale Kevin titular

Óscar García ya había avisado de que no le iba a temblar la mano para sentar a ningún jugador si la ocasión lo requería. Y tanto que ha sido así. Si ya en su debut ante el Barça relegó al banco a Denis Suárez, Brais Méndez y Okay Yokuslu, ahora el técnico catalán ha decidido prescindir en el once inicial del capitán Hugo Mallo. Saldrá el canterano Kevin en su lugar para comandar el lateral derecho.



Santi Mina acompañará al marinense en el banquillo, García Junyent ha vuelto a confiar en Pione Sisto para el tramo inicial. Lobotka y Brais Méndez también se vuelven a hacer un hueco en la partida ante la lesión de Denis Suárez y la suplencia de Pape Cheikh, a su lado estará Okay Yokuslu, que repite de inicio tras haber realizado un partido mediocre ante el Leganés la semana pasada en la que fue su vuelta de la partida tras estar varios meses en el dique seco.



El once queda así: Rubén Blanco, Kevin, Aidoo, Araujo, Lucas Olaza, Okay, Lobotka, Rafinha, Brais Méndez, Pione Sisto e Iago Aspas. El resto de convocados han sido: Vieites, Hugo Mallo, Juan Hernández -se estrena con el Celta tras su larga lesión de rodilla-, Fran Beltrán, Santi Mina y Pape Cheikh.





Reina, Lumor, F. Gámez, Valjent, Raíllo, Baba, Febas, Salva Sevilla, Take Kubo, D. Rodríguez y Budimir.