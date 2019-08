Aspas: "Me gustaría que viniera Nolito"

Nolito sigue siendo el gran objetivo del Celta para antes del cierre del mercado de verano, pero el regreso del gaditano a Vigo se ha complicado un poco más después de su buen trabajo en la pretemporada y en el arranque de LaLiga. No obstante, su amigo Iago Aspas insiste: "Me gustaría que viniera Nolito", dijo el moañés esta mañana en la sala de prensa de A Madroa, por la que también pasó el doctor Juan José García Cota, quien admitió que Santi Mina podría recuperarse a tiempo de su esguince de tobillo para poder enfrentarse el sábado a su ex equipo, el Valencia. Además, Sergio Álvarez ha recibido el alta médica, pero el jefe de los servicios médicos del club duda de que Okay Yokuslu pueda reaparecer antes del parón liguero de septiembre porque necesita coger confianza en la rodilla que se lastimó con su selección. Mallo podría ser alta el viernes, Juncà va con retraso y Juan Hernández afrontará unas ocho semanas de recuperación tras someterse a un artroscopia esta mañana en la rodilla que se lesionó de gravedad hace un año.

"Nolito es un gran jugador. No sé si ya se puede hacer o no su fichaje. Me gusta mucho y me gustaría que viniera, pero hizo una gran pretemporada y marcó un gol en el primer partido de Liga", comentó Aspas sobre las opciones de que el sevillista recale en Vigo.

Sobre las palabras de Escribá respecto a la cantera, Aspas contradice a su entrenador y apunta: "Creo que no limitan los canteranos. El míster se explicó mal y no hay que darle más vueltas", apuntó el moañés antes de señalar que el equipo necesita algún refuerzo más: "Nos falta algún que otro jugador para jugar por fuera, como se vio el otro día".

Aspas sigue pensado que el Celta ha confeccionado "una gran plantilla", pero si está o no equilibrada, el delantero lo deja a criterio de Escribá: "Eso lo tiene que ver el entrenador. No soy quién para opinar de eso". Respecto al 4-4-2 como sistema de juego, el futbolista de Moaña también se pone del lado de su entrenador. "Es lo que hemos trabajado desde que el año pasado llegó el míster. Es lo que busca el entrenador y tendremos que apoyarlo. Está claro que cada aficionado intenta hacer su alineación, pero hay que apoyar al entrenador", insistió.

La actuación de Estrada Fernández el sábado pasado en Baláidos no gustó a muchos jugadores del Celta, tampoco a Aspas. "Esto siempre va a pasar en LaLiga", proclamó el moañés en referencia a los distintos criterios del colegiado catalán a la hora de admitir protestas de uno y otro equipo.

Por último, el máximo goleador español de LaLiga en las tres últimas temporadas admite el complicado calendario del Celta en las primeras jornadas e insiste en que "contra los grandes no hay buenos y malos momentos" para enfrentarse a ellos. El sábado ante el Valencia, sin embargo, espera que el Celta aproveche el clima de confusión y desconfianza que se ha generado en Mestalla con un proyecto que genera muchas dudas. "Tienen esa incertidumbre que podremos aprovechar el sábado", concluyó Aspas.