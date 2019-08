Pape Cheikh: "He vuelto para ayudar al Celta a jugar de nuevo en Europa"

Pape Cheikh Diop Gueye, de 22 años, representa como pocos el eslogan de la campaña del Celta para la campaña de abonados de esta temporada: "Isto vai de corazón". El futbolista hispano-senegalés expresó ayer en su presentación como nuevo jugador céltico que su regreso a Vigo era su único objetivo después de la experiencia de dos años en el Olympique de Lyon. "El Pape que se fue de aquí era un niño y creo que he vuelto siendo un hombre y este club siempre lo he llevado en el corazón y voy a dar lo máximo por él, como he hecho siempre", dijo en la sala de prensa de Balaídos, antes de darse un baño de masas con los alrededor de quinientos aficionados que le esperaban en la grada, entre los que primero repartió diez balones de regalo y después atendió personalmente para firmar autógrafos y compartir fotografías. Nadie se quedó sin un recuerdo del centrocampista que se siente feliz de volver a casa, para jugar junto a varios de los que fueron sus compañeros en A Madroa. Y su objetivo, en esta segunda etapa en el Celta, es ambicioso: ayudar a que el club vuelva a disfrutar de una competición europea, como él tuvo la oportunidad de vivir con el equipo que entonces dirigía Eduardo Berizzo.

"No hacía falta convencerme porque ya estaba convencido de que lo que quería era volver a casa. Solo pensaba en volver a casa, pero era muy difícil y lo importante es estar aquí ahora", recalcó Pape Cheikh, que en el verano de 2017 se marchó a Lyon después de que el Olympique desembolsase unos 14 millones de euros por su traspaso. Ahora vuelve a Vigo en calidad de cedido hasta junio, por la que el Celta abonará 500.000 euros al club francés, que fija una opción de compra a los célticos de 9 millones de euros más otro más en variables y se reserva un diez por ciento de una posible venta si el centrocampista pasase a pertenecer definitivamente al Celta.

La presentación de Pape, presidida por el consejero Fernando Rodilla y por el director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, se produjo dos días después de que el hispano-senegalés reapareciese en LaLiga, en la que había disputado 13 partidos en su anterior etapa como céltico. "El debut ha estado bien y sobre la posición en el campo me da igual porque he jugado en muchas, vengo a ayudar y voy a dar mi máximo nivel donde me ponga el míster. Creo que puedo jugar ahí en el mediocentro, pero soy un jugador más dinámico, de defender y atacar, pero jugaré donde me ponga el míster y voy a dar lo máximo", apuntó el jugador

Y como objetivo deportivo, apuntó alto: "Volver a Europa, como intentaron el año pasado. Para eso he venido, para ayudar al equipo a jugar en Europa".