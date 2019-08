Lemina, relacionado con los célticos

Mario Lemina está harto del Southampton, al que llegó en 2017 procedente del Juventus, y espera cambiar de club antes de que se cierre el mercado de verano. En las últimas horas se ha relacionado al pivote de origén gabonés con el Celta, que busca un centrocampista de corte defensivo como alternativa a Okay Yokuslu, que no podrá iniciar la temporada por una lesión en la rodilla que sufrió con la selección turca a finales de mayo. Lemina, que en septiembre cumplirá 26 años, ya no tiene posibilidades de continuar en la Premier, como había comentado en julio pasado, cuando comenzaron a surgir nombres de posibles destinos: Manchester United, Arsenal, Everton, Leicester y Wolverhampton. El mercado inglés ya ha cerrado la ventana de compras. Ahora solo se permite la salida de jugadores a otras ligas. El gabonés no cuenta para el entrenador del Southampton. El Celta aparece como posible solución para el jugador que se formó en el Lorient, que acabaría vendiéndolo al Olympique de Marsella. Las últimas cifras de su posible venta apuntaban a unos 15 millones de libras, una cantidad excesiva ahora mismo para los célticos.