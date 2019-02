Jensen podría tener sus primeros minutos desde octubre

Al margen del la vuelta de Iago Aspas, por quien el Celta lleva mes y medio suspirando, la gran novedad en la convocatoria de Miguel Cardoso para el partido del Coliséum es la inclusión en la lista del centrocampista Mathias Jensen, que hoy podría disponer de sus primeros minutos con el conjunto celeste desde su debut con el equipo el pasado mes de octubre, precisamente contra el Getafe en Balaídos.

El entrenador celeste lo ha incluido en la partida al considerar que el jugador se ha ganado en los últimos entrenamientos la oportunidad de jugar. Jensen apunta inicialmente al banquillo, pero es más que probable que disponga de minutos frente a los azulones, si las circunstancias de partido no lo impiden.

Miguel Cardoso se refirió ayer a la situación de Jensen, que ha protagonizado uno de los grandes misterios de la temporada por las altas expectativas generadas con su fichaje, la elevada inversión realizada para contratarlo y su irrelevancia en la vida competitiva del Celta, con el que (al margen de las lesiones) ha jugado un solo partido en seis meses.

El entrenador celeste explica la escasa participación del centrocampista danés por la gran competencia que existe en su posición, donde cinco futbolistas (Okay, Lobotka, Beltrán, Jozabed y el propio Jensen) se disputan habitualmente dos puestos en el once. "Jensen no juega porque lo están haciendo otros. Somos 24 en plantilla y en el equipo solo entran once", apuntó ayer Cardoso, que precisó: "Está en la lista. Tiene condiciones de competir y muy bien. Está peleando duro para tener oportunidad, pero los que juegan ahí mantienen regularidad muy grande".

Sus competidores, insistió el preparador céltico, se lo están poniendo muy difícil. "Es una pelea muy dura para un mediocampo que algunas veces solo tiene dos plazas disponibles para cinco jugadores, todos con calidad", razonó el técnico. "Lobotka jugó casi todos los partidos el año pasado y, aunque éste no ha jugado tanto por una lesión habéis escrito que lo querían equipos importantes como el Nápoles o el Chelsea; Okay es internacional turco, a Beltrán, cuando lo he quitado me mataban; y Jozabed está jugando y lo hizo bien contra el Sevilla", añadió Cardoso. Y remachó: "El fútbol le va a dar a Jensen una oportunidad, de esto estoy seguro".

El técnico espera que Jensen sea capaz de aprovecharla. "Es un futbolista con calidad y lo está demostrando en los entrenamientos y cada día. Está en la lista con justicia porque esta semana lo ha peleado bien. Es un jugador que nos sirve", zanjó el Cardoso tras asegurar que "no existe ningún conflicto" con el jugador danés.