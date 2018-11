Okay y Brais apuntan al doble pivote

Fran Beltrán, Okay Yokuslu y Dennis Eckert, en A Madroa. // Marta G.Brea

Las lesiones han dejado fuera de circulación para el lunes a la pareja de pivotes que más partidos acumula con el Celta tras las doce primeras jornadas del campeonato de Liga. Para cubrir las ausencias de Fran Beltrán y de Stanislav Lobotka, Miguel Cardoso cuenta con el internacional turco Okay Yokuslu y el canterano Brais Méndez, aunque para el debutante con la Roja no sea su posición habitual en el campo, donde suele moverse más como mediapunta o como interior arrimado al costado derecho. La necesidad, sin embargo, obliga a recomponer líneas e incluso a buscar soluciones entre quienes no contaban para Mohamed, como Jozabed Sánchez, pues el club parece ignorar a Radoja: pivote serbio que se negó a renovar contrato en Vigo.

En los postulados de Cardoso el 4-2-3-1 aparece como su sistema táctico predilecto, aunque el entrenador portugués insiste en que el fútbol es un deporte de continuo movimiento. Una vez que el balón echa a rodar, ese dibujo explicado en la pizarra pasa a mejor vida. "La forma de distribuir los jugadores solo te dará un 4-2-3-1 cuando hagas la foto al empezar. Después, tienes cosas diferentes. No te voy a decir que vamos a jugar siempre así", respondió el preparador luso en su presentación en A Sede al explicar el estilo de juego que más le gusta.

Para el día de su estreno en el Celta, Cardoso solo cuenta con un mediocentro específico (descartado Radoja), pero tanto Brais Méndez como Jozabed pueden acomodarse al doble pivote. También cabe la posibilidad de que el luso se decante por un solo mediocentro (Okay), para presentar una línea de tres centrocampistas y un punta.

En todo caso, Lobotka tampoco estará en condiciones de reaparecer después de perderse los dos últimos partidos de Liga. Al eslovaco se le realizará una resonancia magnética durante la jornada de hoy para conocer el alcance exacto de la lesión que se produjo en el entrenamiento del jueves tras una torsión sobre el mismo tobillo izquierdo dañado en el partido de laCopa del Rey.

Las anteriores ausencias de Lobotka fueron aprovechadas por Okay para corroborar los buenos informes técnicos que manejaba el club sobre el internacional turco, un futbolista de gran fortaleza física y dominio del juego aéreo, intenso en el achique y de amplio recorrido. Okay tuvo que esperar hasta la quinta jornada para estrenarse como titular, repitió a la siguiente y después quedó relegado al banquillo ante la apuesta de Mohamed por el dúo Beltrán-Lobotka e incluso recurriendo en determinados momentos a Hugo Mallo para fortalecer el centro del campo.

La presencia de Brais Méndez también ha sido intermitente en este arranque de campeonato, aunque el canterano se consolidó en las últimas jornadas. En el último mes anotó tres goles en LaLiga, repartió asistencias y se estrenó como internacional absoluto marcando el tanto de la victoria frente a Bosnia.

La presencia del futbolista de Mos en el once es ahora mismo indiscutible. Cardoso decidirá dónde situar al canterano. Y a partir de ahí, elegir a los cuatro jugadores de corte atacante que completarán el once que el Celta presentará el lunes en Anoeta. Sin Beltrán y Lobotka, Okay Yokuslu y Brais Méndez apuntan al doble pivote.