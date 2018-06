El misterioso caso de Daniel Wass

La situación de Daniel Wass se enreda con el paso de los días. La salida del centrocampista danés, al que solo resta un año de contrato y que en repetidas ocasiones ha expresado su disposición a cambiar de aires para mejorar, se mantiene en suspenso.

Todos los indicios apuntaban al Valencia, club con el que se le relaciona desde hace meses, pero que, al menos de momento, no ha trasladado al Celta una oferta en firme por el jugador. Las declaraciones de Wass tampoco fueron lo suficientemente concluyentes, pues aseguró no hace mucho en su país que quería seguir jugando en España y un equipo de la Liga de Campeones, lo que no ofrecía dudas sobre cuál podría ser su próximo destino.

Pero el futbolista, que recientemente ha cambiado a agencia de representación, está quizá dando demasiadas cosas por sentado. Hace algunas semanas, con la Liga todavía en marcha, su mujer se despedía a través de las redes sociales de las profesoras de su hijas. Poco después, Wass comunicaba al Celta que saldría este verano con rumbo a la ciudad del Turia.

El problema es que, hoy por hoy, el Celta no ha recibido ofertas del Valencia por Wass. El técnico del conjunto che, Marcelino García Toral, llamó recientemente al Celta, aunque para interesarse por la situación de Iago Aspas. El club vigués se remitió a la cláusula de rescisión de su estrella y no ha vuelto a tener noticias del equipo valenciano.

Unos días después el director deportivo che, Mateo Alemany, declaró que el Valencia no estaba negociando con el Celta por el centrocampista. "No lo hemos fichado, por supuesto. Ni siquiera hemos negociado con él, ni con sus agentes, ni con el Celta, a día de hoy no estamos negociando. Si Wass estuviera fichado todos ustedes lo sabrían", dijo.

Pero la situación podría haber cambiado. Según publicaba en su edición del martes el diario Superdeporte, el centrocampista del Celta sigue en el punto de mira del conjunto valencianista, que tiene previsto abordar su contratación en los próximos días. La decisión de ficharlo, según el rotativo deportivo valenciano, se tomó recientemente en una cumbre en Singapur con el propietario del club, Peter Lim. Superdeporte señala ayer en su edición digital que el Valencia está dispuesto a ofrecer al Celta cinco millones por el futbolista. El Celta podría estudiar la oferta, si finalmente llega a producirse.