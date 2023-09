🔴 #AXEGAInforma dun condutor que faleceu tras saírse da vía co seu coche no lugar do Tuíño, en #Cambre.



Os #BombeirosArteixo encárganse de excarcerar o corpo.



Interveñen tamén: sanitarios, #BombeirosBetanzos, @guardiacivil de Tráfico, #PolicíaLocalCambre e #AVPCAbegondo. pic.twitter.com/krXgq31u8v