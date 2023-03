Las finanzas se han convertido en un nicho que explotar también en las redes sociales. Por peligroso que parezca, cada vez son más los perfiles que se centran en este tipo de contenidos prometiendo ofrecer las claves para alcanzar el éxito y mejor la economía de sus seguidores. Existen un montón de 'influencers de finanzas personales' que acumulan miles de visitas y seguidores.

Aunque este tipo de contenidos lo que más generan son las burlas de los usuarios ante los disparatados consejos que se ofrecen, seguro que también hay quien se fía de estos contenidos. No es necesario recordar que cualquier cuestión financiera debe tratarse siempre con un experto.

La última 'influencer finanziera' que está haciendo las delicias de las redes sociales se llama Diana y a través de su cuenta de TikTok compartió un vídeo con consejos para intentar cambiar de "mentalidad de pobre" a "mentalidad de rico". Para ello destapa las "seis cosas que los ricos hacen y los pobres no" y que, según ella, cambiándolas te pueden ayudarte a pasar de una categoría a otra.

La septima es que los ricos tienen padres ricos y los pobres padres pobres. pic.twitter.com/lS6DIKT4W8 — AKN+47 (@AKN4710) 7 de marzo de 2023

La lista, que está siendo muy criticada en redes, toca todo tipo de temas. Primero, asegura que "ver la televisión" es de pobres, mientras que los ricos normalmente "leen libros". Sus trabajos también son diferentes, por lo que los pobres "cobran por horas" y los ricos, "por sus resultados". Además asegura que las personas con menos recursos "culpan de todo a los demás" y se centran en el ahorro, en vez de invertir e intentar "hacerse cargo de sus fracasos".

Como conclusión se atreve a afirmar que los pobres "creen que el dinero es la raíz de todo mal y los ricos creen que la pobreza es la raíz de todo mal". Unas disparatadas reflexiones sobre las que las redes no han podido evitar hacer chistes. "¿Alguien vio a Froilán con un libro en la mano?", "los ricos leen libros, los pobres ven la televisión...llevo siendo rico toda la vida y no me había enterado" son algunas de las reacciones que ha generado su contenido.