"Un amor más fuerte que el poder": así suena la canción viral de la carta publicada por Pedro Sánchez

Pedro Sánchez sorprendía ayer a los españoles publicando una carta en su perfil de X en la que anunciaba que suspendía su agenda para meditar sobre su futuro como presidente del Gobierno. El político comunicó que necesitaba reflexionar si "merece la pena todo esto", después de descubrir que se había puesto en marcha unas a su esposa, Begoña Gómez. En el escrito el presidente del Gobierno carga contra la ultraderecha a la que acusa de poner en práctica todo tipo de artimañas para conseguir echarle del poder.

Una noticia que ha generado un gran revuelo tanto a nivel nacional como internacional. Los medios y cargos políticos de media Europa se han pronunciado sobre la decisión de Pedro Sánchez que, tras el comunicado, se ha mantenido en silencio.

Como era de esperar, este comunicado ha generado un sinfín de reacciones y no solo llegada de la política. Los españoles no han dejado de hablar de otra cosa desde que compartió el tuit, y precisamente X se ha llenado de mensajes sobre lo ocurrido y como suele ocurrir en estos casos, la originalidad no ha faltado.

En las últimas horas, se ha hecho viral una balada creada con Inteligencia Artificial que ha convertido parte de su texto en una canción que lleva por título "Un amor más fuerte que el poder". Tomàs Fuentes ha sido el autor de esta ocurrencia que no deja de sumar reproducciones y para la que ha escogido las frases textuales en las que el líder socialista se refiere a su matrimonio. Esas en las que se define como "un hombre profundamente enamorado" o cuando se pregunta si "¿merece la pena todo esto?".

El tema se ha desarrollado con la aplicación Suno AI, una herramienta de creación musical que permite a los usuarios generar canciones realistas combinando voces e instrumentación generadas por IA en tiempo exprés y que está poniendo en jaque al sector musical.