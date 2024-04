La aplaudida contestación de Hannah Waddingham a un fotógrafo que le pidió que enseñase una pierna

Hannah Waddingham, la actriz británica conocida por sus papeles en "Sex Education", "Juego de Tronos" o "Ted Lasso", protagonizó ayer un momento viral en la alfombra verde de los premios Olivier. Tuvo que lidiar con un fotógrafo que le pidió insistentemente que se abriese el vestido, un micromachismo que se repite constantemente en las galas de premios mientras que los hombres no suelen ser apelados para que enseñen carne.

Un fotógrafo que capturaba las entradas a la gala de las celebrities fue duramente abroncado por Waddingham, que le increpó por pedirle en repetidas ocasiones que enseñase la pierna a través del vestido que llevaba puesto. La británica, cansada de escuchar la misma cantinela, decidió contestarle frente a los demás fotógrafos, periodistas y actores. "Eso nunca se lo dirías a un hombre. No seas idiota o me voy, no me vuelvas a pedir que te enseñe la pierna. No", le espetó.

Su respuesta fue muy aplaudida en redes sociales. "Reina" o "gran modelo de conducta" fueron algunas de las alabanzas que recibió la actriz y cantante.

La gala de los Laurence Olivier Awards, los más importantes del teatro británico, fue presentada precisamente por esta actriz. Y no es la primera vez que Waddingham se pone al frente de una gran audiencia: en 2023 presentó la gala de Eurovisión, celebrada en Londres.

Aunque sobre todo se le conoce por sus papeles en series como 'Ted Lasso', 'Juego de Tronos' o 'Sex education', también apareció en películas como ‘El retorno de las brujas 2’ y ‘Timadoras compulsivas’. Sin olvidar el teatro y los musicales en el West End, donde interpretó papeles por los que estuvo nominada al Olivier.