Los streamers AuronPlay y Biyín llevan unos días en el foco de la polémica después que salieran a la luz una serie de tuits discriminatorios que escribieron en 2013, donde incluso se rieron de la madre del desaparecido Yeremi Vargas.

Las redes cargaron duramente contra ellos y ahora, después de que aseguraran que iban a seguir con su contenido habitual, han decidido tomarse un descanso. Así lo confirmo AuronPlay en su último directo en el que reconoce que se avergüenza de lo que ha salido a luz y prefiere alejarse de las redes.

El streamer ha hablado abiertamente del tema, asegurando que es consciente que en esa época "era un gilipollas". "Yo no me quiero escudar en el humor negro, en que era moda, solamente quiero decir que era un gilipollas", ha declarado.

En todo momento ha querido dejar claro que ha cambiado mucho desde entonces y, aunque entiende el enfado de la gente, él ya no se reconoce en los tuits que están saliendo a la luz.

Además reconoce que tanto él como Biyín "no están bien de salud" y estarán alejados de Twitch durante un tiempo. "No sé si serán tres días, una semana o un mes... Por suerte puedo permitirme no poner fecha", ha explicado. "Necesito unos días para estar con la familia y apreciar lo que realmente importa y desintoxicarme de algo en lo que llevo metido once años de mi vida".

"Estoy muy quemado de internet. Llevo once años dedicándome a la creación de contenido y se me ha notado últimamente. He tenido una época en la que he abierto stream enfadado y gruñón", ha terminado diciendo.