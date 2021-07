En Vigo no se puede permanecer en el interior de los bares y restaurantes desde el pasado sábado 24 de agosto a las 00:00 sin certificado de vacunación o una PCR negativa, tal y como ocurre en los establecimientos en nivel alto y máximo en toda la comunidad.

Esta determinación genera controvesia dada la ola de cancelaciones que asume la hostelería: "Todo el mundo quiere comer dentro por el tiempo y no todo el mundo tiene las vacunas. Las familias no están para hacerles PCR a los niños mayores de 12 años para salir a comer y los jóvenes tampoco”. Es la razón por la que los restaurantes de Baiona y Nigrán, a tope en plena temporada alta y en fin de semana, han recibido una oleada de cancelaciones. La explica uno de los grandes afectados, José Manuel Durán Asorey, gerente del popular restaurante Eladio de Panxón y directivo de la Asociación de Empresarios do Val Miñor (OValmi).

La camiseta con certificado Covid

En Canarias también se integró la misma medida, por lo que en la isla de Tenerife no todos los ciudadanos y turistas pueden disfrutar de la misma manera de la oferta de ocio.

Se desconoce de dónde es el ciudadano que colgó en la foto solución para esquivar el trámite engorroso de dar explicaciones,

pero lo que sí ha trascendido es su peculiar idea de sortearlo: imprimir el certificado de vacunación en una camiseta.

La foto de la prenda se popularizó en redes sociales y ya se comparte en toda la península.