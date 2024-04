Reconocen etiquetado irregular de mejillón

La preocupación por el etiquetado irregular de molusco con la marca Mexillón de Galicia va en aumento.

Tanto por la utilización de producto cultivado en la comunidad, pero ajeno a este sello de calidad, como por el envasado de otro llegado desde Chile al que, de forma ilegal, se pone esa marca de diferenciación y calidad, como si fuera de aquí.

Una preocupación que afecta a la imagen de la Denominación de Origen Protegida (DOP) y que lleva a bateeiros y empresarios del sector transformador y depurador a pedir explicaciones, advirtiendo de que el Consello Regulador que preside Mané Calvo “debería defender como únicos intereses los de los de los bateeiros gallegos”.

Más aún tras conocerse que desde alguna de las conserveras representadas en el pleno de ese Consello Regulador de la DOP se han reconocido estas prácticas, las cuales fueron achacadas a un error puntual.

121 cajas

FARO DE VIGO ha tenido acceso a la documentación que así lo acredita. De la misma se desprende que una de las empresas investigadas por etiquetar incorrectamente su molusco –lo presentó como Mexillón de Galicia sin haber sido certificado para ello– lo ha reconocido diciendo que se trató “solo” de “una partida de 121 cajas suministradas por error con estuchado antiguo”.

Esta compañía, que dice apostar por la DOP “desde su creación”, reconoce que el pasado 16 de febrero “hemos procedido a retirar de los puntos de venta la partida detectada”.

¿Funciona el control?

Este caso en concreto, y alguno más también relacionado con el mal etiquetado del “oro negro” de batea con “DNI” gallego, es lo que lleva a diferentes conserveros, depuradores y productores a preguntarse si los sistemas de control de la DOP están funcionando correctamente, y si se aplican a todos por igual.

Descargas de mejillón para el mercado francés / M. Méndez

“Nos preguntamos si la defensa inequívoca de la DOP a la que aluden algunas conserveras y el propio Consello Regulador se refiere también al etiquetado incorrecto del mejillón vendido por algunos miembros del pleno”, espetan.

A lo que añaden que “quizás los sistemas de control del Consello Regulador no sean tan solventes como se dice si resulta que no detectan las infracciones cometidas por sus miembros”.

Unos controles en puerto, cabe recordar, a los que no hace mucho renunció la principal entidad bateeira y sustento fundamental de la DOP, como es la Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega).

Amagan con irse

Abundando en ello, los socios de la DOP que ponen en entredicho los mecanismos de control actuales, y que incluso amagan con abandonar su disciplina, también se preguntan por las posibles responsabilidades de la empresa certificadora y auditora.

A este respecto, preguntan si ha inspeccionado a las empresas que etiquetaron de forma irregular y, muy especialmente, a las que han reconocido el fraude, aunque lo achacaran a un error.

En buena lógica, los denunciantes también quieren saber qué van a hacer a este respecto la Consellería do Mar, Opmega y demás asociaciones de bateeiros igualmente representadas en el pleno del Consello Regulador.

Todo esto sale a relucir, cabe recordar, después de que FARO accediera en enero a denuncias en las que se prueba que en supermercados de Vilagarcía se pusieron a la venta latas de conserva etiquetadas de manera incorrecta.

Chile

En algunos casos después de haber empleado mejillón procedente de Chile que se ofrece al consumidor como si fuera gallego o sin darle toda la información necesaria para que pueda diferenciarlo.

Manuel Méndez

Aunque el máximo responsable de Conservas Cermar, Constante Otero, sigue sin querer pronunciarse, puede recordarse que esta empresa es una de las que denunciaron ante la Xunta y el propio Consello “fraude en el etiquetado”.

Intereses de la DOP y el sector

Más concretamente, alertó de que miembros de ese órgano “lesionan de forma contundente” los intereses de la DOP y el sector, añadiendo que “los presuntos responsables de esta conducta ocupan en la actualidad cargos relevantes en el pleno, como la presidencia, vicepresidencia y una vocalía”.

De ahí que ya hace tres meses se reclamara al Consello Regulador “que se depuren responsabilidades internas” y se revisen sus protocolos de actuación, ya que “parecen haber sido tensionados, presuntamente, por quienes tienen especial deber de cuidado y observancia” del Reglamento DOP.

Frente a lo cual, el Consello se limitó a decir en aquel momento que “siempre ha defendido de forma inequívoca el nombre protegido Mejillón de Galicia/Mexillón de Galicia frente al uso incorrecto en el mercado”.

Además puso como ejemplo procedimientos judiciales anteriores en los que sí denunció a conserveras infractoras y garantizó “una continua labor de supervisión”.

Apostillaba el Consello que “sigue y seguirá defendiendo el nombre Mexillón de Galicia, y para ello hemos incorporado nuevos medios destinados a reforzar las garantías ante los consumidores”.

Mesa de Coordinación de Calidad Alimentaria

En relación con todo esto, la DOP Mexillón de Galicia aprovecha su último boletín informativo para manifestar públicamente su “satisfacción” a raíz de un acuerdo de la Mesa de Coordinación de Calidad Alimentaria (Mecocal) que “no deja abierta ninguna posibilidad de duda” en un apartado tanta relevancia como el referido a la diferenciación en el etiquetado del molusco gallego y chileno.

Solamente podrá emplearse el término ‘mejillón’ en productos en conserva cuando se empleen como materia prima las especies M. edulis y M. galloprovincialis

Se refieren al acuerdo del que informó FARO DE VIGO el pasado 22 de enero, precisamente cuando se destapó que conocidas industrias conserveras vinculadas a la DOP podrían estar vulnerando ese reglamento. Es decir, que desde el propio Consello Regulador se estarían impulsando o tolerando, por desconocimiento u omisión, prácticas prohibidas.

El decano de la prensa nacional ya dejó muy claro entonces que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación emitió un informe, a través de la citada Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria, sobre la denominación correcta a utilizar en el etiquetado de las conservas elaboradas con la especie Mytilus chilensis.

Dos mujeres encargadas de controlar en el muelle el rendimiento del producto descargado. / M. Méndez

El Gobierno de España sentenciaba que, a tenor de la normativa vigente, “la denominación normalizada ‘Mejillón’ queda reservada para las conservas elaboradas con las especies Mytilus edulis y Mytilus galloprovincialis, mientras que las elaboradas con Mytilus chilensis no podrán utilizar, en ningún caso, esa denominación”.

Chorito

Lo cual es tanto como decir que, al etiquetar una lata con molusco sudamericano, no se permite usar el término “Mejillón”, sino que, de acuerdo con la normativa europea, debe usarse “Mejillón Chileno” o “Chorito”.

Del mismo modo, el Estado central aclaraba que “para poder comercializar un producto como mejillón en conserva debe cumplirse con su norma de calidad, en la que se indica que se tienen que cumplir ciertas normas de producción y elaborarse con ciertas especies”. Y de no respetarse alguno de estos dos requisitos, “el producto no será conforme con la norma de calidad y, por lo tanto, no podrá comercializarse como tal”.

Con otras palabras: “Solamente podrá emplearse el término ‘mejillón’ en productos en conserva cuando se empleen como materia prima las especies M. edulis y M. galloprovincialis, puesto que es un requisito incondicionado para la sujeción de tales productos a la norma de calidad”.

Y ahora, como se indicaba al principio de esta información, la DOP Mexillón de Galicia hace suyo ese informe para concluir que “está bien claro como diferenciar el mejillón y el chorito”.

Exactamente lo mismo que opinan los transformadores que en su momento denunciaron prácticas irregulares y ahora exigen al Consello regulador que extreme la vigilancia y depure responsabilidades.

Por cierto, que aclaran que la de Mecocal “no es ninguna norma nueva, sino una diferenciación que está regulada desde hace muchos años, aclarando simplemente que es ilegal denominar mejillón al mejillón de Chile” o chorito.

