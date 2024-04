Una inquietud por la cultura marítima que revisa la historia de la ría de Arousa

La ría de Arousa, testigo silente de siglos de navegación, guarda entre sus aguas y su historia un legado infinito de barcos, veleros y galeones que han tejido las redes comerciales y culturales de la comarca desde tiempos inmemoriales. En esta travesía por los mares del conocimiento y la memoria, se sumerge la obra de Jesús Emilio Ferrer Jaureguízar, un hombre cuyo amor por el mar y sus historias ha dado vida a tres libros imprescindibles sobre el tema, publicados por propio empeño y anclados en la rica tradición marítima de su familia y su tierra natal, Ribeira.

Para el autor, el mar no solo es un elemento geográfico, sino un legado familiar arraigado profundamente en su infancia. Creciendo entre conversaciones de marineros y la brisa salada del puerto local, Ferrer cultivó desde temprana edad una pasión por los barcos y las historias que los rodeaban. Este vínculo ancestral se fortaleció gracias a su relación con prominentes armadores como Roque Martínez e hijos, Antonio Soler, José Colomer, y otros, cuyas experiencias se convirtieron en la base de su incansable labor de investigación y documentación.

“Es una afición que me viene de familia. Todos los apellidos catalanes que tengo se corresponden con armadores y unos cuantos capitanes. De mayor me picó la curiosidad de aquello de lo que me decía mi padre y me dediqué a recopilar información para rescatar del olvido una forma de vida y un patrimonio cultural, económico y social fundamental en el progreso de nuestra comarca”, apunta el médico de titulación y docente durante más de 30 años en el actual CIFP Fontecarmoa, antes IES Fermín Bouza Brey.

Ferrer impartió docencia durante más de 30 años en Vilagarcía. / Iñaki Abella

Con la ayuda de su pariente Ricardo Villoch, Ferrer se sumergió en una odisea documental que abarcó desde los archivos familiares hasta los registros históricos de los astilleros y las hemerotecas de varios periódicos. Este viaje culminó en la publicación de tres obras fundamentales: “La familia Ferrer Marlés: El Caramiñal y el comercio marítimo”, “A flote: veleros de la ría de Arousa”, y “Guía de galeones y balandros, a vela, de la ría de Arousa”.

Los cuadros de los barcos que construían armadores arousanos fueron la hoja de ruta de una investigación que implementaba datos relativos a sus cargas, destinos, expediciones, tripulación… Todo ello generó una primera publicación a partir de 53 cuadros de barcos que fue la espita que derivó en el descubrimiento de cerca de 350 barcos mercantes de altura con vinculación con la ría de Arousa. Una lista que el propio Jesús Ferrer califica de “incompleta” y que tiene como nexo de unión que son todas ellas embarcaciones a vela.

Estos libros no solo rescatan del olvido la memoria de cientos de naves y sus tripulaciones, sino que también ofrecen una mirada íntima a la vida y el comercio marítimo en la región desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX.

La pandemia no detuvo el impulso de Ferrer por compartir su vasto conocimiento. Jubilado y con décadas de investigación almacenadas en su ordenador, el estallido de la pandemia fue el momento oportuno para dar a luz sus publicaciones literarias. Con el apoyo de su amigo Santiago Llovo, Ferrer encontró la motivación para vaciar la memoria de su ordenador y llevar al papel la riqueza de su investigación.

Portadas de los tres libros editados por el autor ribeirense. / FDV

El primero de los libros lleva por título “La familia Ferrer Marlés. El Caramiñal y el comercio marítimo”. Allí reúne Ferrer Jaureguízar, aparte de fotografías entre las que se incluyen 33 barcos pertenecientes a su propia familia, cerca de 800 cartas de capitanes y consignatarios. Una densa documentación aparecida entre correspondencias familiares, hemerotecas, archivos y documentos notariales, hasta facturas de lo que costaron algunos barcos construidos, muchos de ellos, hace más de 200 años.

Con el título “A flote. Veleros de la ría de Arousa” toma forma su segundo libro “para rescatar los barcos del olvido”. Ahí recopila más de 350 naves entre bergantines, polacras, corbetas y pailebotes. Referencias a astilleros, entre otros, como el de Manuel Valenciano en Vilagarcía y a barcos construidos entre 1814 y 1920.

Médico de titulación, Ferrer Jaureguízar va camino de su cuarto libro. / Iñaki Abella

El tercer libro “Guía de galeones y balandros, a vela, de la ría de Arousa” tuvo en los archivos de la Comandancia Marítima de Vilagarcía su base de datos. Rutas, capitanes y armadores de naves de pequeño cabotaje para el transporte de mercancías en modestas cantidades.

No conforme con la trilogía que ayuda da tomar referencia de lo que ha supuesto el mar para las gentes de la costa arousana, Jesús Ferrer ha puesto ahora el foco de su inquietud en la ría de Vigo para recopilar a sus grandes veleros. Una labor en la que ya se encuentra enfrascado con la hemeroteca de FARO DE VIGO como una referencia clave para satisfacer una motivación que se convierte en documentación fidedigna para conocer la historia, el fondo y la forma de todo lo que supone el mar.

Por todo ello, Jesús Emilio Ferrer Jaureguízar es más que un investigador y autor; es un guardián de la memoria marítima, cuyo trabajo incansable ha rescatado del olvido la rica historia de navegación de la ría de Arousa. A través de sus libros, Ferrer invita a navegar por las aguas de la historia, recordando las hazañas de aquellos que hicieron del mar su hogar y su sustento.

Suscríbete para seguir leyendo