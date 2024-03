Aspectos a mejorar para que O Salnés haga pleno en playas excelentes

El mal tiempo de esta Semana Santa ha impedido este año contar con un test real sobre la situación de las playas, también las de la comarca de O Salnés, para hacer una estimación de cómo se encontrarán durante la campaña alta del verano. Habrá que esperar, por tanto, a los minipuentes como el de las Letras o incluso al 1º de Mayo para tener esa primera impresión real, aunque todo parece indicar que habrá pocos cambios con respecto al pasado año pues la calidad de las aguas que bañan la comarca mantienen altas calificaciones, si bien en Vilagarcía las notas son algo más bajas.

La práctica totalidad de las playas de O Salnés consiguen la calificación de “excelente” para sus aguas, a excepción del arenal urbano de A Concha (Vilagarcía) y O Preguntoiro (Vilaxoán) que han logrado solo una puntuación provisional de “buena” y que tendrá que ver si mejoran los datos con la revisión que se lleve a cabo en las próximas semanas.

Todas las demás zonas públicas de baño mantienen unos niveles altísimos de garantías, lo que las convierte en el mejor de los reclamos para los millones de turistas que cada año se acercan a la comarca.

Datos provisionales

Cierto que son datos que la propia Xunta considera como “provisionales” para la temporada de 2024, pero que ya dan una sólida idea de como va a transcurrir el verano en la costa arousana, con un extensísimo litoral y decenas de paradisíacas y envidiables playas.

La Dirección Xeral de Saúde Pública, en atención a los muestreos de las aguas realizados últimamente, entiende que si no existen causas imprevistas que obliguen a una nueva evaluación, todas las playas de O Salnés tienen un agua que roza la excelencia, y ello quiere decir que cuentan con bajísimos o nulos índices de enterococos o e-coli, en parte gracias a las enormes inversiones que se han realizado en depuración y saneamientos urbanos e industriales.

Señalización en la playa de O Bao de A Illa de Arousa para proteger los bancos marisqueros / Noé Parga

Por orden alfabético, en el municipio de Cambados se considera que tienen agua excelente las playas de A Torre de San Sadurniño, O Facho, Saíñas y San Tomé,

En la villa de O Grove son veintiuno los arenales que pueden presumir de sus bondades, en concreto: A Barcela, A Barrosa, A Lanzada, Area da Cruz, Area das Pipas, Area de Reboredo, Area Grande, Barreiriño, Barreiro-Castiñeira, Burato da Londra, Con Negro, Farruco, Lavaxeira, Mexilloeira, O Carreiro, O Espiño, O Portiño, Ponte da Toxa, Raeiros, Rons y Seixeliño.

Limpieza reciente de la playa de A Lanzada tras la crisis de los pélets / Iñaki Abella

También A Illa de Arousa puede presumir de las excepcionales características de sus zonas de baño, una localidad insular que cuenta con cerca de ochenta zonas para tomar el sol, entre playas y calas.

En esta localidad, la Dirección de Saúde Pública se ha fijado solo en las más importantes, que cuentan también con la calificación de excelente para sus aguas. La lista comiemza por Area da Secada y prosigue por O Bao-Canteira, Cabodeiro, Camaxe-Bao, Conserrado-Salinas, Espiñeiro, Lameira, Lavanqueira y Castelas.

El caso vilagarciano

En cuanto a Vilagarcía, además de la menor calificación de O Preguntoiro y A Concha, todas las demás citadas por la Xunta cuenta con un agua inmejorable. Cita en concreto las de A Covacha (Carril), Campanario (Bamio), Canelas, y Compostela.

Finalmente se hace referencia al listado de playas recomendables en Vilanova de Arousa, a saber: As Patiñas, As Sinas-Pozo do Mar, Cabalgada, Castelete, Con da Mina, Corón-Borreiros, Igrexa-Braña, Mosqueiro-Poza da Vila, O Bornal-O Fuciño do Porco, O Terrón y la de Pasaxe-O Bote.

La peor zona de baño

Este organismo vuelve a prohibir el baño en la zona del puerto y paseo fluvial sobre el río Ulla, en la localidad de Catoira, pues la calificación de sus aguas es, a su juicio, claramente “insuficiente”, según los datos provisionales públicos.

La limpieza del abrojo debería acometerse en abril La Dirección de Costas debería anunciar mañana mismo las fechas en las que va a acometer los trabajos de retirada del “cadillo” o abrojo esparcido a lo largo y ancho de la playa de A Concha-Compostela y el paseo marítimo. Como bien saben los vilagarcíanos que sobre todo hacen uso de este espacio urbano de ocio, se trata de una planta muy espinosa que provoca serios problemas a las personas, pero también a las mascotas que deambulan por el lugar y que llegan a causar daños en las ruedas de las bicicletas, balones y otros hinchables que se usan en este entorno. Se trata de un problema que viene de antiguo y durante varios años denunciado por los vecinos de la localidad, tanto que llegó a conformarse una asociación (Adeplavi) para presionar a las administraciones sobre la necesidad de actuar de inmediato. El Ayuntamiento llegó a comprometerse a encontrar una solución el pasado año, pero finalmente la Dirección General de Costas dio largas a sus compromisos de actuar el pasado mes de septiembre y antes de la Semana Santa que llega hoy a su fin. El último compromiso es el de comenzar los trabajos de erradicación de esta plaga a lo largo del mes de abril que empieza mañana lunes. De momento, la fecha concreta para enterrar la planta a una profundidad de dos metros se desconoce y tampoco se sabé qué empresa ejecutará estos trabajos, posiblemente Tragsa.

