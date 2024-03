Val do Salnés se vende antes de Semana Santa

La Denominación de Origen Rías Baixas, capitaneada por Isidoro Serantes, despliega esta semana un ambicioso plan promocional a nivel nacional e internacional.

De este modo da a conocer la que es su principal zona vitivinícola, Val do Salnés, en víspera de Semana Santa, con lo que esto tiene de valor añadido para la proyección turística de la comarca.

Alemania y Valladolid

Las bodegas, sus vinos y las múltiples actividades enoturísticas que ofertan llevan el nombre de O Salnés por todo el planeta, en esta ocasión con una incidencia muy especial en Alemania y Valladolid.

En el país germano fue posible gracias a la participación de la DO Rías Baixas en la Feria Internacional de Vinos y Bebidas Espirituosas ProWein, donde el Consello Regulador ofreció un túnel del vino con 111 marcas pertenecientes a 58 bodegas.

Y en Valladolid esta DO juega un papel destacado, a través de su Ruta del Vino, en la vallisoletana Feria Internacional de Enoturismo (FINE 2024), donde se muestra la amplia oferta existente ante 84 touroperadores especializados, procedentes de 23 países.

Se trata, en consecuencia, de un escaparate a tener muy en cuenta, de ahí que en la zona de exposición se den cita 140 bodegas y rutas de España, Portugal e Italia.

Pero volviendo a la feria alemana, antesala de la promoción de la DO Rías Baixas en el Salón Gourmets de Madrid –el mes que viene– y en la London Wine Fair –en mayo–, hay que destacar que el Consello Regulador contó con el respaldo de ocho bodegas, presentes en la ProWein en calidad de firmas coexpositoras.

El secretario general y la directora del departamento de marketing, Ramón Huidobro y Eva Mínguez, volvieron a ser los representantes del Consello Regulador en el recinto ferial de Messe, en Düsseldorf, en el que se dejaron ver el conselleiro de Medio Rural, José González, y el director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal), José Luis Cabarcos.

Ni que decir tiene que Prowein es uno de los principales escaparates del sector, capaz de reunir a más de 50.000 profesionales de todo el mundo y a 5.700 expositores de 60 países.

Exportaciones

Al igual que importante resulta para los vinos de Rías Baixas el mercado alemán, situado en el top ten de los destinos internacionales de la Denominación de Origen Rías Baixas, que el año pasado exportó al país germano 152.004 litros de vino que generaron unos ingresos de 1,3 millones de euros.

Y hablando de mercados, hay que destacar que en la feria vallisoletana antes aludida participan turoperadores de Oceanía, Filipinas, Colombia, México, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Finlandia, Noruega, Israel o Lituania.

A todos ellos quiere llegar la asociación sin ánimo de lucro que es la Ruta do Viño Rías Baixas, respaldada para la ocasión por la Diputación de Pontevedra a través de Turismo Rías Baixas.

Para ello, los representantes de la Ruta, que está considerada “una de los más importantes de España, por su magnífica ubicación y por su gran oferta enoturística”, participan en numerosas reuniones con los prescriptores, dando a conocer al mundo la rica oferta enoturística existente en el conjunto del territorio vitivinícola de Rías Baixas, también en este caso con un incontestable dominio de la subzona productora Val do Salnés.

“Placeres inolvidables”

Cuando la Ruta do Viño Rías Baixas acude a ferias como la que se celebra en Valladolid, lo hace con el firme propósito de convencer a los turoperadores de que viajar por este territorio “ofrece placeres inolvidables, desde conocer la tradición y vanguardia en la elaboración de los vinos, hasta disfrutar de la singular gastronomía gallega, su patrimonio cultural, sus pueblos marineros, sus rías, pazos monumentales, frondosos jardines y bosques autóctonos”.

Al menos así lo exponen ante los prescriptores internacionales asistentes a la Feria de Enoturismo de Valladolid unos representantes de la asociación sin ánimo de lucro Ruta do Viño Rías Baixas que presumen de encantos como el Camino Portugués hacia Santiago de Compostela o la Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla.

Al igual que hacen hincapié en atractivos como “mágicos jardines” integrados en la Ruta de la Camelia de Galicia, “este mes en pleno auge y reconocidos como de Excelencia Internacional”.

No se olvidan de destacar la vertiente deportiva de la Ruta do Viño que encierra el proyecto “Enoturismo a pedales”, ya que “permite planificar itinerarios cicloturísticos por las zonas de Condado do Tea, O Rosal y Val do Salnés”.