El mundo del albariño coloca a Isidoro Serantes al frente de la DO Rías Baixas

Uno de los mejores conocedores del mundo del vino en Galicia, implicado en la producción de albariño desde antes de que existiera la Denominación de Origen (DO) Rías Baixas, casado, padre de dos hijos también ligados a la viticultura y conocido por ser el gerente, propietario y socio fundador de la bodega Bouza do Rei, en el Concello de Ridadumia. Es Isidoro Serantes Serantes, desde ayer uno de los pesos pesados del sector vitivinícola no solo en Galicia, sino del conjunto de España.

Sin esperarlo, después de una decisión tomada en el último momento durante el pleno constitutivo del nuevo Consello Regulador, se impuso al sector industrial que hasta ayer representaba su antecesor Juan Gil de Araújo y fue proclamado presidente de la citada DO Rías Baixas, de la que depende no solo la producción, comercialización y promoción del albariño, sino también un proyecto de calado turístico y social tan importante como la Ruta do Viño Rías Baixas. Nacido hace 62 años en Ribadumia A sus 62 años de edad, este ribadumiense distinguido en 2015 como “Cabaleiro do Albariño”, a modo de reconocimiento a su trayectoria y entrega profesional, lleva más de media vida –38 años– dedicado en cuerpo y alma a la actividad vitivinícola, asistiendo al nacimiento, crecimiento y consolidación de la DO que ampara al afamado blanco de Rías Baixas. La del viticultor, enólogo y bodeguero Isidoro Serantes será, en consecuencia, una de las caras más populares de los próximos años, sobre todo en O Salnés, Condado, O Rosal, Soutomaior y Ribeira do Ulla. Juan Carlos Vázquez Abal Son las cinco subzonas productoras sobre las que ejerce influencia esta DO y su Consello Regulador, en el que también cabe destacar la llegada a su pleno de otra nueva figura de la vitivinicultura, como es Juan Carlos Vázquez Abal, quien en representación de la bodega Carballal Vázquez Abal defendió la única candidatura presentada a la vicepresidencia; de ahí, que vaya a ocuparla en los próximos cuatro años, ejerciendo como mano derecha de Isidoro Serantes. Quien, por cierto, disputó y ganó la presidencia a la otra candidatura presentada, como era la defendida por la cooperativa Martín Códax, en la persona de Xoán Allegue López. Cultura del vino en su ADN En definitiva, que el gerente de Bouza do Rei, del que dicen que "lleva en su ADN la cultura del vino", es el nuevo referente del albariño y el encargado de dar continuidad al trabajo iniciado en 1986 cuando su bodega fue una de las que formaron parte del proceso constituyente y del pleno que marcaba el nacimiento del Consello Regulador y la DO. Aquel órgano por entonces desconocido que tuvo a Marisol Bueno como primera presidenta –hasta 2007–, lográndose ya entonces la plena diferenciación del albariño gracias a una apuesta firme por la profesionalización del sector y la búsqueda de la máxima calidad del producto. Una dilatada trayectoria En ese proceso inicial participó ya el propio Isidoro Serantes, integrando diferentes comisiones de trabajo. Y desde entonces nunca estuvo apartado del Consello ni de la DO, en la que Bouza do Rei es una de las bazas más importantes. Así pues, se trata de uno de los precursores de la Denominación de Origen Rías Baixas que están llamados a seguir trabajando en la conquista de nuevos mercados, tanto para el albariño como para los espumosos. Un pleno con producción, industria, cooperativas y Xunta El pleno del Consello Regulador que preside Isidoro Serantes Serantes está formado por una veintena de vocales. Cinco corresponden a la Asociación Agraria de Galicia; uno pertenece a Unións Agrarias; dos representan al Sindicato Labrego Galego; otros tantos a la Agrupación Profesional de Viticultores Rías Baixas; uno a la asociación de Adegas Salnés; siete representan a la Asociación de Empresarios Bodegueros e Viticultores Rías Baixas y cuatro, a la Asociación Galega de Cooperativas Agrarias. Entre ellos representantes del sector productor como el propio Isidoro Serantes y otros como José Antonio Presa Garrido, Manuel Arturo Conde Fernández, Explotaciones vitícolas do Salnés S.C. –representada por Julio Reboredo Froiz–, Telenaval S.L. –con representación para Fernando Crusat Méndez– y Explotaciones Vitícolas Rías Baixas S.L.U., con Manuel Ángel Dopazo Padín como representante. También representan al sector productor Viñedos Altos de Torona S.L.U., en la persona de José Antonio Torres Gómez, además de Juan Carlos Suárez Penas y Finca Vilamean S.L., con Inocencio Rodríguez Rodríguez como portavoz. Bodegas Por el sector industrial aparecen Adega Vieites S.L., representada por José Chaves Martínez, Carballal Vázquez Abal S.L., con el flamante vicepresidente del Consello Regulador, Juan Carlos Vázquez Abal, como representante, Bodegas La Val S.L. –representada por Fernando Bandeira García– y Bodegas As Laxas S.A., con José Simón Ferro. Al igual que Bodegas Terras Gauda S.A. tiene vocal del sector industrial (Enrique Costas Rodríguez), junto con Adegas Valmiñor S.L. (Carlos Gómez Davila) y Bodegas del Palacio de Fefiñanes S.L., que mantiene como vocal al presidente saliente, Juan Gil de Araújo González de Careaga. La bodega meisina Pazo de Señoráns S.L. ostenta otra de las vocalías del sector industrial, en este caso en la persona de Victoria Mareque Bueno, mientras que Viña Cartín S.L. aparece representada por César Méndez Padín. Las cooperativas Las vocalías del sector cooperativo son para Adegas Condes de Albarei S.A.U., representada por Xavier Zas García; Bodegas Martín Códax S.A.U., con Xoán Allegue López; Cooperativa Vitivinícola Arousana S.C.G., representada por Carlos Carrión Álvarez; y Viña Moraima, a través de María Salomé Cancela Romero. Tal y como se aclaró en la constitución del nuevo pleno del Consello Regulador, en un acto celebrado en su sede de Pontevedra que estuvo presidido por el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, a todos los citados se suman los vocales delegados de la Consellería do Medio Rural, que no son otros que Antonio Crespo Iglesias y José Manuel Fernández Castro.