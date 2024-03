Ravella asumirá la gestión del parking Xoán XXIII con las deficiencias detectadas por un perito

Un perito contratado por el Concello de Vilagarcía visitó ayer el parking Xoán XXIII para realizar una inspección de todas las deficiencias que presenta el aparcamiento subterráneo y recogerlas en un informe que mañana remitirá a la empresa concesionaria con el objetivo de que las subsane antes de que la administración asuma la gestión.

Teniendo en cuenta que los desperfectos y la falta de mantenimiento constituyen una problemática de hace años y que la fecha de reversión del estacionamiento es dentro de tres semanas, en Ravella dan por hecho que Proinsa no ejecutará ningún tipo de obra. No obstante ello no supondrá ningún obstáculo en la tramitación para recuperar el parking.

El sistema de ventilación está deteriorado. / Noé Parga

La toma de posesión de las instalaciones será el 25 de marzo. “En el caso, más que probable, de que para entonces la empresa no hubiera hecho las reparaciones de los desperfectos, se hará constar como reparo en el acta de recepción, pero eso no impedirá que el procedimiento siga adelante. Es decir: a partir de ese día el Concello se hará cargo del inmueble y del negocio, y esto implica que desde ese momento todos los ingresos que produzca el parking deberán ser depositados en una cuenta municipal. Igualmente, el personal será subrogado a la administración”, explican fuentes del Ayuntamiento.

Humedades y falta de mantenimiento

En la inspección quedaron en evidencia los problemas de humedades, que adquieren más gravedad en las plantas inferiores, especialmente en el tercer sótano, el cual nunca llegó a utilizarse. Además de filtraciones de agua y desconchones en las paredes, el técnico también advirtió de la falta de mantenimiento general de las instalaciones, como por ejemplo en lo que se refiere al sistema de ventilación y a las escaleras que comunican las tres plantas. Todos los desperfectos serán recogidos de forma exhaustiva en un informe, al igual que la valoración económica de la reparación.

Un perito revisó ayer las instalaciones, con humedades y desconchones en las paredes. / Noé Parga

El pliego de condiciones que sirvió de base para adjudicar el estacionamiento en julio del año 2002 dejaba claro que la concesionaria debería hacer entrega del inmueble “en perfecto estado de conservación y mantenimiento”.