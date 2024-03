Luz verde a la extinción de la concesión del parking Xoán XXIII sin el apoyo de PP y EU

La corporación municipal de Vilagarcía aprobó ayer la extinción de la concesión del parking Xoán XXIII otorgada en 2002 a Proinsa (Promociones Inmobiliarias del Pisuerga S.A.). Y lo hizo con los votos a favor de PSOE y BNG y la abstención de PP y Esquerda Unida, quienes argumentaron su posicionamiento con la falta de información por parte del ejecutivo socialista. Cuánto le va a costar al Concello asumir la gestión del aparcamiento fue la principal pregunta formulada en el salón de plenos cuya respuesta quedó en el aire. “Nos piden un acto de fe”, consideró Juan Fajardo (EU) en relación a la solicitud expresa de apoyo por parte del grupo de gobierno.

En palabras de Juan Andrés Bayón, el principal grupo de la oposición se mostró “muy preocupado” con la situación del estacionamiento, pues “no sabemos si tiene déficit o es rentable, cuál es el salario de los trabajadores [que Ravella va a subrogar] o las cargas económicas que existen para asumir el Concello la gestión”. “No podemos votar a favor sin conocer los datos”, justificó el concejal popular quien, no obstante, intuyó que “será un desembolso relativamente grande”.

La concejala de Hacienda, Luz Abalo, charla con el nuevo interventor. A la izquierda, la secretaria municipal, Rosa Losada. / Iñaki Abella

Por su parte, Esquerda Unida criticó las palabras de la portavoz del gobierno, Tania García, en las que afirmaba que la problemática que arrastra el aparcamiento “es sobrevenida por causas ajenas a la administración municipal”. “Es sonrojante. Este parking lo aprobó Gago en 2002. Las obras comenzaron en 2003 y no terminaron hasta 2005. Estuvieron dos años cerrados los accesos principales a Os Duráns. Desde el primer día hubo deficiencias estructurales. Fue un desastre tras otro y ahora parece que el problema apareció de repente. Ya en 2011 nos dirigimos a Dolores García, por entonces alcaldesa, para que exigiese a la concesionaria que cumpliese el pliego o rescatase la concesión. En 2022, con ustedes en el gobierno, solicité información sobre el aparcamiento y no me contestaron”, reprendió Juan Fajardo, quien recordó que en 2019 Proinsa debía a Ravella 330.000 euros. “El PSOE no acaba de llegar. Gobernó durante todo el periodo salvo los cuatro años de Tomás Fole. Esto es un problema enorme y no dieron ningún paso para solucionarlo”, espetó el concejal.

El BNG, que calificó la situación de “inmenso culebrón”, se mostró partidario de aprobar la resolución de la concesión. No obstante, al igual que el resto de la oposición, preguntó “cuánto nos va a costar económicamente al Concello”.

El alcalde, visiblemente molesto con las alocuciones de los grupos, contestó a Bayón que “usted tiene formación jurídica y sabe que esto no es improvisación. Ahora tenemos que resolver el contrato para acatar un pronunciamiento judicial. Estamos haciendo lo que toca y después el Concello por supuesto que defenderá sus intereses. La liquidación la resolverá el juzgado y en tercer lugar el parking será de gestión directa”. “Estaremos todos de acuerdo en que se municipalice o igual no porque con tal de criticar al gobierno local no dejan de sorprendernos”, concluyó Varela.

Bonificar las tarifas a clientes de comercios y hostelería El Partido Popular propuso al gobierno socialista “aprovechar la oportunidad” de asumir la gestión directa del parking Xoán XXIII para incrementar las plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad después de las peatonalizaciones ejecutadas en los mandatos de Alberto Varela. “Las personas con movilidad reducida no pueden aparcar en la Finca Douro”, se adelantó Juan Andrés Bayón (PP) a una posible respuesta –que no se produjo– del ejecutivo sobre la creación de estacionamientos disuasorios. “Proponemos bonificar las tarifas para los ciudadanos que compren en el comercio o en la hostelería. Saben igual que nosotros pero no lo pueden decir que a las personas procedentes de otros concellos les resulta más fácil comprar en otros municipios que aquí”, comentó Bayón. En opinión del regidor, el PP “no está descubriendo la pólvora” con este planteamiento “que ya se está haciendo en muchos concellos que tienen parkings de gestión directa”. En el caso de Vilagarcía, el de Xoán XXIII sería el primero de explotación pública, si bien en su día también se habló del interés municipal en el de la plaza de España.