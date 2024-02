Efectivos del Servizo de Emerxencias de O Grove, del 061 y agentes de la Guardia Civil rescataron ayer a una persona que sufrió una caída en el paseo de madera de Pedras Negras, sufriendo lesiones que le impedían caminar de forma adecuada. Los hechos tuvieron lugar sobre las 16.55 horas, cuando una particular alertaba al 112 de que había encontrado una persona en el suelo en el paseo, que estaba herida y que no podía caminar. El servicio de emergencias puso en marcha un operativo para trasladar a la herida desde el lugar del incidente hasta la ambulancia que acabaría trasladándola a un centro sanitario. En principio, las heridas no serían de carácter grave, aunque le impedían la movilidad adecuada para salir del paseo por su propio pie.