Pleno tenso por la Lei do Litoral en Cambados

El Partido Popular de Cambados defendió en el pleno municipal de anteayer jueves una moción instando a la corporación a que pida al Gobierno central que retire el recurso de inconstitucionalidad que presentó contra la Lei do Litoral de Galicia. La propuesta salió aprobada con 13 votos a favor, puesto que recibió el respaldo de Somos Cambados, el BNG y Cambados Pode. Los cuatro ediles socialistas se abstuvieron en la votación.

Acudieron al pleno representantes de la asociación gallega de depuradores (Agade) y de la Cofradía de Cambados. Los primeros cargaron con dureza contra los socialistas, a los que acusan de ambigüedad. “Hay que coger el toro por los cuernos de una vez por todas, no se puede mantener esta ambigüedad”, afirmó el presidente de Agade, el cambadés Roberto Fariña.

"Hay que coger el toro por los cuernos de una vez por todas" Roberto Fariña - Presidente de Agade

La portavoz del PP, Sabela Fole, acusó ayer al alcalde y al PSOE de “abandonar a Cambados” por su “cobarde abstención”. El regidor, Samuel Fole, replicó a su vez que el PP “sabe perfectamente que su Lei do Litoral es inconstitucional”, y que lo único que pretende es “embarrar y hacer ruido” para sacar rédito electoral.

En la votación, los conservadores recibieron el apoyo de los tres socios de gobierno del PSOE, Somos y BNG, ambos del espectro ideológico de la izquierda, y de Pode, que ya en votaciones anteriores mostró una posición más equidistante con los dos polos. Pero el hecho de que las fuerzas progresistas dejasen solo al PSOE con su abstención, hizo ayer que las críticas se centrasen en esta formación.

Así, Sabela Fole dijo de los socialistas que, “absolutamente nunca están donde hay que estar, al lado del pueblo, en los temas fundamentales para nuestro Concello”, y cifró en 159 las edificaciones afectadas por Costas. También dijo que “la intención socialista desde Madrid es barrer por completo nuestra costa”.

"Somos una cadena, y si rompe un eslabón, rompe toda la cadena" Alejandro Pérez - Patrón mayor de la Cofradía de Cambados

Sabela Fole apuntó que el actual marco legal penaliza enormemente a las empresas del sector mar-industria, y citó el caso de Aguinaga, un grupo que tiene paralizada una inversión de 20 millones de euros en Tragove, “por la enorme inseguridad jurídica actual generada por una normativa a la que se aferra el PSOE desde Madrid”. De las depuradoras de Cambados dijo que, “viven en un limbo y padecen una enorme incertidumbre, por lo que en vez de ir a más y hacer crecer nuestro pueblo, se limitan a aguantar, con mucha intranquilidad, por la espada de Damocles que Costas tiene sobre nuestras cabezas y frente a la que el PSOE local no es capaz ni siquiera de defender a los vecinos y nuestros intereses”.

Versión de Samuel Lago

Mientras, Samuel Lago acusó al PP de cinismo, por presentar una moción en favor de la Lei do Litoral a sabiendas de que es inconstitucional. “¿Cómo pueden ser tan cínicos de traer al pleno anterior una moción en defensa de la Constitución y en este último traer otra en la que nos piden que vayamos en contra de la Constitución?”. “Lo único que quieren es hacer ruido, embarrar”, prosigue el regidor.

Samuel Lago afirma que está de acuerdo con que el litoral de Galicia debe gestionarlo la Xunta, pero sostiene que para eso es necesario que el Estado transfiera antes esa competencia a Galicia, y ese paso no se dio, “porque en 14 años de gobierno del PP en la Xunta no pidieron ninguna transferencia”.

Samuel Lago aduce que el Estado sí ha cedido la gestión de la costa a otras autonomías, pero que estas sí habían pedido antes la transferencia de esta competencia, y que ese paso Galicia no lo dio en los 14 años de gobierno de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda. “Esta Lei do Litoral es una trapallada jurídica y a quien más perjudica es precisamente al sector mar-industria. Lo que no podemos es engañar a la gente”. Finalmente, apuntó que el Consejo del Estado, “dictaminó que hay 27 artículos de la Lei do Litoral que son inconstitucionales”.

Valoración de Agade

Roberto Fariña, presidente de la Asociación Galega de Depuradores (Agade) cuestionó con dureza la abstención del PSOE. “Fue una sorpresa desagradable”, afirmó. “No sabemos como pudo abstenerse el grupo que está gobernando, por la enorme afección que tiene Cambados”. El presidente de Agade cree que la Lei do Litoral de Galicia podría resolver muchos de los problemas que está originando Costas en Galicia, y citó explícitamente el viejo colector de Vilanova a Cambados, que Costas impide renovar. “Ese colector ya está vertiendo a diario”, alertó Fariña.

“Tenemos un problema enorme, y no podemos esperar que lo vaya a solucionar Madrid (en alusión al Gobierno central) porque Madrid lleva cinco años poniéndonos todo tipo de problemas”.

También estaba presente en el pleno el patrón mayor de Cambados, Alejandro Pérez. El presidente del pósito reconoció que, “estamos preocupados” por el impacto que las normas de Costas están teniendo sobre empresas como las depuradores, cetáreas y criaderos de almeja. Alejandro Pérez mostró su apoyo a estas industrias y recordó que, “todos formamos parte de una cadena, así que si se rompe un eslabón, se rompe toda la cadena”.