Cambados se convierte en un pueblo mágico y O Salnés impulsa la unión de dos geodestinos

La magia y la potencia de O Salnés como destino turístico volvió a estar presente en el escaparate turístico más importante de España, Fitur. Siendo la comarca más importante de Galicia en cuanto a turismo, O Salnés gozó de un espacio propio, pero también fue protagonista en otros ámbitos, como en el nombramiento de Cambados como Pueblo Mágico de España o en la presentación como Ciudad Española del Vino. Sin embargo, una de las grandes novedades que presentó la comarca de O Salnés, de la mano del nuevo responsable de turismo, José Aspérez, fue la propuesta que puede acabar con las disputas de los dos geodestinos que existen en el sur de la ría de Arousa, el de O Salnés y Mar de Santiago.

Esa propuesta es el reconocimiento, como Camiño de Santiago, de la Ruta Padre Sarmiento, un itinerario que llevaría al peregrino por todo el litoral de O Salnés, pero también por el de los municipios del Ullán, integrantes del geodestino Mar de Santiago junto con Vilanova. La propuesta, además de sumar un argumento más a la tradición xacobea de la comarca, cerraría las heridas que se crearon con Vilanova. El propio Aspérez reconocía que esa propuesta no solo servirá para unificar toda la zona sur de la ría de Arousa en torno a este camino, sino que también es capital al alcanzar uno de los grandes objetivos de la campaña que presentó la Mancomunidade en Fitur para acabar con la desestacionalización. Además de la Ruta Padre Sarmiento, la intención es oficializar la Variante del Camiño Portugués. No en vano, ambos itinerarios han cosechado un gran éxito, no solo sirviendo de atracción a los peregrinos de todo el mundo, sino contribuyendo también a dar visibilidad al patrimonio turístico y cultural de la comarca.

El ente deslumbró con su innovador vídeo “#Másqueunamordeverano: O Salnés”. Este material no solo actúa como escaparate, sino como un conmovedor recordatorio de la capacidad que tiene la comarca “para cautivar y enamorar a todo el que se acerca a ella, sin restricciones estacionales”. El vídeo hace hincapié en que todas las riquezas que posee la comarca pueden disfrutarse en cualquier momento del año y en tan solo diez miuntuos.

Lo ocurrido esta semana en la Mancomunidade, con la moción de censura, pasó factura en la presentación, ya que los alcaldes y ediles socialistas que acudieron a Fitur no acabaron participando en la foto de familia que se realiza todos los años al finalizar la presentación de la propuesta saliniense.

Cambados tuvo un protagonismo muy especial durante la jornada de ayer. La villa del albariño recogió el título de “Pueblo Mágico” de España, que ostentará durante todo 2024. Samuel Lago, alcalde del municipio, fue el encargado de hacerlo, destacando el impulso que va a suponer para su municipio ostentar esta distinción. Lago no dudó en sacar pecho y presumir de la riqueza que posee el Concello y de su atractivo para todos los visitantes que lo descubren. En la expedición cambadesa también viajaba José Ramón Abal que, en el estand de las Ciudades del Vino presentó las actividades que se van a iniciar a partir del día 6 de abril, cuando Cambados sea nombrada Ciudad Española del Vino. Durante su intervención, Abal hizo referencia a la riqueza de su gastronomía, a su espectacular patrimonio y al protagonismo que tendrán los creadores cambadeses, desde gastronomía a moda, durante la celebración de este evento.

Los “Mozos de Arousa” se mojan por su comarca

No hay mejor promoción para un lugar que contar con la presencia de sus personajes más famosos y O Salnés estuvo respaldado ayer por tres que están alcanzando una cota de popularidad espectacular. Raúl Santamaría, Borjamina y Bruno Vila pasaron ayer por Fitur para apoyar a la provincia de Pontevedra y, por ende, a la comarca de O Salnés como destino turístico a visitar.Hasta la Feria Internacional de Turismo también se desplazaron empresas y colectivos como Emgrobes, encabezados por la vicepresidenta de la entidad Esperanza Sanmartín y Óscar Álvarez, vocal de Turismo. En Madrid también están presentes Quinteiro da Cruz y su conocido té de camelias entre otros muchos.